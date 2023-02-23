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強化安全 芝加哥公校花7630萬加裝攝像機

特派員黃惠玲／芝加哥報導

芝加哥公立學校系統(CPS)22日宣布，為強化校園安全，將投資7630萬在全市331所小學與中學，增加與升級安全攝像機的安裝。

這項為期三年的安裝計畫，22日由公校系統官員在西區的Eli Whitney學校宣布，該校去年12月已經裝上了安全攝像機。該校的新監視系統可以同時觀看16部攝影機的畫面，範圍包括校內與校外四周，而且該系統與校長、芝加哥緊急管理辦公室(OEMC)連線，只要有任何狀況，警方就可以在第一時間獲得資訊並立即採取應對措施。

幾個月前，在距離華埠不遠的貝尼托華雷斯高中(Benito Juarez High School)發生一起倍受矚目的槍擊案，兩名青少年就在校園外遭槍殺，當時警方公布了從附近攝影機拍下的照片，之後並順利逮捕了16歲的槍手。該宗死亡槍擊案引起家長憂慮，並陸續向學校強烈表達希望強化校園安全。

芝公校系統執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)說，這套即時監看校園的安全系統，將以提醒社區合作夥伴學校正在發生什麼，同時讓相關單位更快決定採取對策，「尤其在緊急情況下，每一秒都很重要」。

CPS負責安保的周家婷(Jadine Chou，音譯)說，該計畫將讓每所學校都接受安全需求評估，因為每個學校的建築物不盡相同，且所處社區位置也不一樣，這波安裝最新攝影監視機將從犯罪率高的地區優先開始。

CPS官員表示，這項設備只是校園安全策略的一部份，學生、家長與教職員間的關係，才是學校安全的最關鍵因素。馬丁內茲鼓勵家長與學區緊密合作，利用現有資源幫助孩子重新與學校。

除了宣布增設監視攝像機外，馬丁內茲也向教育委員會提出2023-24新學年的行事曆計畫。

新學年將從今年8月21日開始，早於以往芝公校在勞工節後開學的日期，新學年最後一天為2024年6月6日，寒假則為今年12月22日到明年1月5日。

公校 攝影 槍擊

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