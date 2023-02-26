AllCare牙齒矯正中心 親子開放日活動熱鬧溫馨

AllCare牙齒矯正中心親子開放日活動熱鬧溫馨。

位於芝加哥橋港區牙齒矯正中心日前為來自CASL CDC--華人 咨詢服務處幼兒發展中心的小朋友舉辦了一場特別的親子開放日活動。小朋友們在家長的陪同下出席了活動，他們穿著色彩鮮艷的中國傳統服飾，為大家表演農曆新年時裝秀，。 AllCare 牙齒矯正中心的創始人 Dr. Budi Kusnoto 為大家介紹牙齒矯正專科醫生的工作日常以及，贈送牙齒保健的禮品包給所有來賓，最后進行幸運抽獎。恭喜獲得禮品的幸運兒！我們期待日后舉辦更多精彩紛呈的活動。

AllCare 牙齒矯正中心 AllCare Orthodontic Center 成立於2005年。該中心秉承服務大眾的宗旨，致力於幫助每一位接受牙齒矯正治療的患者獲得最滿意的效果。AllCare牙齒矯正中心環境整潔舒適幽雅，配備最先進的牙醫設備丶數碼成像設備和消毒設備。AllCare的几位牙齒矯正專科醫生(Dr. Budi Kusnoto, Dr. Maria Therese Galang, Dr. Phimon Atsawasuwan，Dr.Angela Lu，Dr. Katerine Cardona)均為伊利諾州大學牙科學院教授以及美國牙齒矯正專業委員會最高榮譽認證的牙齒矯正專科醫生。他們具有豐富的臨床經驗和精湛的專業技術，共同為你創造健康丶美麗丶自信和持久的笑容。

AllCare 口腔正畸專科主要服務項目包括：兒童丶青少年及成人牙齒矯正，隱性矯正等，其服務團隊的牙醫助理以及客戶服務人員也受過專業培訓，服務親切友善，精通國語丶粵語丶英文和西班牙文。中心將通過優雅舒適的環境丶專業優質的服務丶先進的醫療技術，為患者提供高質素的專業牙齒矯正服務。該中心接受多種保險，接受政府醫療保險 /醫療卡。

如果你在考慮通過牙齒矯正（正畸）提升你的顏值和自信，歡迎關注我們的公眾號，了解更多牙齒矯正的咨詢和優惠活動。該中心最新推出新一輪抽獎活動，頭獎$100亞馬遜 禮品卡。還有所有新客戶都享有中英文雙語免費正畸專科咨詢服務，隱適美矯正減200美元，免費電動牙刷及專業口腔護理套裝，24個月免利息分期付款方案。歡迎前往診所，地址位於842 W 31st Street，Chicago,IL 60608 交通便利，免費停車。或致電咨詢熱線：312.804.8304 預約，免費牙齒矯正檢查。