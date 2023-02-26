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馬蹄鐵副總經理 Bill 率高層拜訪中華會館耆老并派禮物慶新春

本報芝加哥訊
Horseshoe 總經理 Bill Gustafson（上圖中）率高層給中華會館老人派禮物！受到中華會館主席伍健生（上圖左）和董事長陳達偉（上圖右）及老人們的熱烈歡迎！
Horseshoe 總經理 Bill Gustafson（上圖中）率高層給中華會館老人派禮物！受到中華會館主席伍健生（上圖左）和董事長陳達偉（上圖右）及老人們的熱烈歡迎！

馬蹄鐵（Horseshoe Hammond）總經理 Bill Gustafson率一眾高層，包括市場營銷副總裁 Shannon McKellar，財務副總裁 Mike Lemke, 桌上游戲總監 Mitzie Slavicek,亞洲市場總監盧郁文(Karen Lu)以及高級 Host Fanny Mei和 Sam Che日前來到中華會館，拜訪在中華會館吃午餐的200多老人，并向他們派發旅行袋、保暖背心和愛心午餐。他們還分別致詞祝福老人們春節快樂，身體健康！

多年來，馬蹄鐵娛樂中心高層一直關愛中國城老人，逢年過節都會來中國城探訪老人和送禮物，支持芝加哥地區華人社區公益事業，回饋社區。他們的到來，受到中華會館主席伍健生，董事長陳達偉，前主席梅國彬、劉國新、行政主席李源石和華僑協會芝加哥分會會長梁敏華以及耆老們的熱烈歡迎，伍健生主席、董事長陳達偉也分別代表中華會館向馬蹄鐵賭場表示由衷的謝意！

馬蹄鐵娛樂公司位於印第安納州 Hammond,IN，距芝加哥中國城僅20分鐘車程，是中西部地區規模最大的博彩公司之一。馬蹄鐵娛樂公司面積超過35萬平方呎，擁有1000多台角子機和賭桌，以及中西部最大的撲克廳、亞裔博彩專區“樂城”等。餐飲方面則有華人最喜愛的麵吧（Noodle Bar）和自助餐等。馬蹄鐵二樓的The Venue劇場，也是各種音樂會、盛大節日活動最佳場所，是您休閑娛樂的最好選擇！馬蹄鐵位於777 Casino Center Dr, Hammond, IN 46320，聯系電話: (219) 473-7000。詳情可登陸網站：www.ChicagoHorseshoe.com。

 

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