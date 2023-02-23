芝華埠高中選址 民代：應蓋在17街夾運河街

馬靜儀與盧漢士等人提案，華埠高中可蓋在17街夾運河街處。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州州眾議員馬靜儀、芝加哥 25區區長盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)及多位社區人士表示，近南區高中(又稱華埠 高中)預定地，不應使用原規畫要興建公屋的用地，此外，兩位民代及與會者並批評市府未傾聽民意選擇蓋校位置，馬靜儀並提出，在17街夾運河街(Canal St.)的替代地點興建新高中的選項。

這所新高中預定地的土地是前伊克斯家園(former Harold L. Ickes Homes)土地，從2010年空置至今，該地點計畫興建新一批公屋，不過，在芝加哥公校系統(CPS)主導下，芝加哥住房管理局(CHA)投票通過將24街夾州街(State St.)、前伊克斯家園舊址的1.7畝土地租給CPS，CPS則將對街的兩塊土地合計約兩畝與CHA作為交換。

此案後來也在芝加哥教育委員會(Chicago Board of Education)以4：3的些微票數差距通過。

馬靜儀與盧漢士等人提案，華埠高中可蓋在17街夾運河街處。(特派員黃惠玲／攝影)

盧漢士21日接受本報訪問時說，他從一開始就不認同在興建公屋預定地改建高中，因為芝城 現階段迫切需要可負擔住房，他說，位於17街夾運河街的土地，也就是靠近美鐵列車停車場(Amtrak Chicago Car Yard)及幾棟工業建物的現址，不會占用公屋預定地，且受到更多的社區認同，未嘗不是更好的建校選擇地點。

盧漢士說，除了美鐵停車場外，他個人也很青睞緊鄰華埠的78區蓋新高中，該開發區內由伊利諾大學主導的發現學院(Discovery Institute)即將開工，而且距離迫切需要高中的華埠僅一街之隔，盧漢士表示，這幾個可能建校的替代方案，最終都未獲市府詳細說明為何無法入選。

積極反對在24街夾州街建校的馬靜儀表示，芝市府應該讓更多的社區成員參與高中選址的決定，至少提出一處可以獲得大多數民眾支持的地點，以17街夾運河街的地點為例，她曾詢問市府相關官員為何不列入考慮？但至今從來沒有獲得過令人滿意的理由，她說，「選擇原公屋預定地是出於市長的方便」。

People Matter的成員林欣莉說，公屋居民需要住房，華埠學生需要支持雙語學校的高中，根據她的了解，更多家長喜歡17街夾運河街的地點，「芝市真的想要建新學校，並希望取得成功，就應聽取社區的意見」。

至於轄區包括華人聚居華埠、橋港區的11區區長李惠華，則始終支持在CPS推進的24街夾州街現址興建高中。