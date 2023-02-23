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芝市長候選人強森訪華埠 高中選址會聽取華社意見

特派員黃惠玲／芝加哥報導
強森(左一)在盧漢士(中)陪同下造訪華埠爭取支持。(特派員黃惠玲／攝影)
強森(左一)在盧漢士(中)陪同下造訪華埠爭取支持。(特派員黃惠玲／攝影)

在芝加哥市長選舉最新民調中，支持度衝上第三名的庫克郡委員會委員強森(Brandon Johnson)21日造訪華埠尋求支持，他表示，如當選保證不會調高房地產稅，同時將增加工作與教育機會，從根源解決犯罪問題，達到確保公共安全目標，對於華埠民眾關心的高中選址問題，將聽取並尊重華社意見。

強森在25區區長盧漢士陪同下，出席了在華埠翠亨村餐廳舉行的選民活動，他逐一聆聽在場民眾的建議，其中一位82歲的梁太太告訴強森，她移民到美國將近40年，原本安居樂業的生活，卻在最近兩年發生重大改變，「太多犯罪，太多搶劫，讓我們老人家害怕出門」。

強森(左二)造訪華埠爭取支持。(特派員黃惠玲／攝影)
強森(左二)造訪華埠爭取支持。(特派員黃惠玲／攝影)

梁太太說，與她住同棟大樓的80多歲鄰居，去年在住家附近遭搶，老人家還被毆傷送醫，「從此之後，我們每天天色開始變暗，約下午4時以後都不再出門，也不敢再搭公車、捷運」，她告訴強森，她的選票只會投給能恢復民眾安全生活的候選人。

強森說，他深刻了解公眾對於安全的憂慮，他當選後將加強投資社區、改善現行的警察運作，並讓大家有更多的工作機會，他表示，從根做起才能解決治安問題，此外，必須大幅度增加心理健康服務人員與據點，這樣才能舒緩警察的工作負擔，才能讓警察專心辦案。

強森也提到，將會擴大市政的雙語服務，減少移民與耆老的生活適應障礙。

在華埠高中議題方面，獲得芝加哥教師工會力挺的強森說，他了解華埠迫切需要高中，他如當選會仔細聽取社區聲音來選擇最終建校地點，強森說，所有各項工作只有在政府、民間通力合作下，才會得到好的處理，兩者缺一不可。

對於房地產稅持續增長，已經造成許多屋主沉重負擔的情形，強森說，他保證不會調高房地產稅。

華埠 警察 房地產

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