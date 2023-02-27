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「按摩一番」按摩椅專賣店 特約經銷美國名牌Human Touch按摩椅

本報訊
Human Touch按摩椅
Human Touch按摩椅

風行全美超過40年的Human Touch按摩椅，是唯一榮獲(WFC)世界脊骨醫學聯合會認證的按摩椅和零重力椅子品牌，其頂尖的產品質量及完善的售後服務都是業界標桿；數十年來以造福大眾健康為依歸，集合頂尖工程精英、脊椎醫療專家、世界級運動員和屢獲殊榮的設計團隊，精心打造多款技術創新且外型迷人的高性能按摩椅，而設計獨特符合人體工程學的零重力躺椅，不僅可減輕疼痛和紓緩壓力，亦是配襯現代生活空間的時尚傢俬。

作為美國首屈一指的按摩椅供應商，Human Touch產品由位於加州長灘的專業工程師團隊設計和開發，憑藉逾65項包括CirQlation、Figure-Eight和機器人按摩等的專利技術，開發出最先進的按摩產品，為用家提供遠超市面同類產品的非凡體驗。

Human Touch專注於提供先進的健康解決方案，旗下產品將人體工程學與功能時尚完美融合，多次贏得設計雜誌的卓越設計獎 (ADEX)。Human Touch 椅子選取豪華高級的材料，有多種顏色、飾面、樣式和尺寸可供選擇，無論現代或傳統生活空間都可完美配搭。

「按摩一番」按摩椅專賣店是Human Touch全美授權經銷商，特推介Human Touch最新款Certus按摩椅，內置11種自動按摩程序、3D機芯、獨特SL導軌，穴位掃描、全身拉伸、零重力功能，背部小腿加熱，配備高質量Altec Lansing藍牙音響，且離墻僅需0.2英吋。特點如超靜音、便捷指尖控制面板、獨特全身拉伸功能，配備穴位掃描讓背部按摩更精準到位，另外小腿按摩部位加高至膝蓋讓按摩更到位，多檔力度調控，平板電腦控制，原價$8,999，特價$7,999。

Quies 按摩椅內置9種自動按摩程序、SL型導軌，可伸縮腳凳，零重力功能、腰部加熱、藍牙音響，離墻僅需4英吋。特有腿肚加足底滾輪刮痧創新結合，足底雙排滾輪設計，可增大按摩面積，舒爽加倍；小腿上下行走刮痧，減除腿肚酸脹疲勞，原價$6,999，特價$4,999。

旗艦型號Super Novo按摩椅內置38種自動程序、4D機芯，全身氣囊按摩，腰部足底小腿加熱，超長SL型導軌，全身拉伸，零重力功能，應急備用電池系統，高質量Altec Lansing藍牙音響，離墻僅需2英吋。最先進的按摩技術，搭配Alexa聲控功能，擁有自己的專屬虛擬治療師。原價$12,999，現特價$9,999。

經典手動零重力躺椅Perfect Chair PC-420原價$3,799，特價 $3,199。全實木底座搭配頂級的皮革，完美地結合了外觀和實用性，利用身體自身的重力調整椅子到任何喜歡的角度，零重力模式讓背部和脊椎的壓力得到緩解。

廿多年來專注北美按摩椅市場的按摩一番(TheMassageChair.com)按摩椅專賣店，嚴選自中國、日本及美國等地的高質產品，以直接代理或進口的方式，確保價格優勢，是信譽超卓的線上及線下按摩椅零售商，為了更好地服務全美華人，公司以中文「按摩一番」命名，並特設中英雙語網站，提供專業的華語銷售人員，所有銷售的按摩椅均享有最少三年的「全美原廠保修」服務。

顧客不但可在「按摩一番」的官網(TheMassageChair.com)上訂購按摩椅，也可致電預約親臨陳列室體驗挑選，該公司銷售員除熟悉代理經銷現有產品同時，對於市場上其他產品，亦會通過各種途徑盡力試用和了解，務求以客觀的資訊，為顧客提供最詳盡的選購指引，從而作出稱心的選擇。

「按摩一番」網上商城採用最高級別的加密服務，除接受信用卡、支票付款，還可通過由Klarna提供的即時分期付款服務，只需幾個步驟填寫基本個人資料，即可批核購物款項，全程一兩分鐘，安全可靠；此外，「按摩一番」並開通跨境支付系統，接受微信支付(WechatPay)，支付寶(Alipay)和銀聯支付(UnionPay)，方便中國移民以人民幣購買按摩椅。

「按摩一番」按摩椅總匯提供業界最佳的全美免費送貨、三年(可延長至五年)原廠保修服務以及免息分期付款計劃。因應防疫社交距離所限，實體店只為預約顧客開放，敬請預約來店體驗，或到【按摩一番】官方網站www.themassagechair.com查看產品資料和選購，紐約專賣店地址：85-08 Queens Blvd., Elmhurst, NY 11373，諮詢請電:(646)820-2228。

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