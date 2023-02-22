台灣名廚掌杓 「2023絕對美宴」4/2芝城登場

芝加哥台灣美食文化交流協會會長陳美麗(右三)與駐芝台北經文處處長姜森(左三)宣布，在4月2日合作舉辦台灣美食「絕對美宴」。(陳美麗提供)

芝加哥 台灣美食 文化交流協會與駐芝加哥台北經濟文化辦事處將聯合推出一場「2023絕對美宴」餐會，該次活動特別邀請台灣國宴級名廚掌杓，為此間饕客端出道地台灣名菜，這場活動的收入也將捐助「台灣廚藝傳承獎學金」。

駐芝台北經文處處長姜森、美食協會會長陳美麗日前在陳美麗家中舉行籌備會，姜森表示，台灣美食是拓展國際外交的最強軟實力，許多主流政界人士只要參加過台灣美食活動後，都對台灣風土民情以及自由民主留下深刻印象，因此他一聽到美食文化交流協會要推出「絕對美宴」後，即刻表達支持舉辦該活動的心意。

陳美麗介紹，這次的餐會，將由台灣高雄餐旅大學中餐系系主任陳嘉謨主廚，台南崑山科技大學教授洪廷瑋、劉俊良也將到場參與，屆時此間芝加哥美食廚藝班的成員將提供主廚與教授們的備菜協助，活動所募款項將贊助在台餐飲學生赴外研習並推廣台灣美食文化之用。

這次餐宴的菜色，包括由烤烏魚子、龍蝦沙拉、紹興醉雞、炸紅糟肉、蒜味香腸組成的五福大拼盤，還有台式佛跳牆、XO醬炒雙魷、古早味鮮魚、紅蟳米糕、虎掌燒刺參、結合酥炸蚵捲與糖醋里肌的府城鴛鴦拼、蓮香紫米粥等。

絕對美宴將在4月2日登場，時間為下午4時至6時，每桌1000元，可坐12人，地點在芝加哥華僑文教服務中心，地址：55 E. 63rd St., Westmont, IL 60559，有意購票者可電陳美麗(630)772-9396。