我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人「曲線返中」要飛30小時 機票貴又難買

影／佛州老婦池塘旁遛狗 遭水裡爬出的3公尺長鱷魚襲擊身亡

以租代買 芝高收入族市區租房人數翻倍

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥高收入族傾向於租住市中心新公寓大樓。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥高收入族傾向於租住市中心新公寓大樓。(特派員黃惠玲／攝影)

根據一項新的分析，年收入在15萬元及以上的芝加哥人越來越少購屋，該分析發現，房價上漲以及對大量設施的需求，讓這群高收入族選擇租用最新、最豪華的房產。

房產網站RentCafe的一份報告指出，從2015年以來，芝加哥富裕家庭租房的數量激增了97％，該市約有5.1萬個高收入租房家庭，在全國豪華租房城市排名中列居第四。

RentCafe分析指出，全美約有260萬租客年收入超過15萬元，此數字在2015年到2020年間增長了82％，相比之下，相同期間各種收入的租客人數僅提高了3.2%，不過，此數字偏低與疫情期間，低收入租房者紛紛搬去與家人同住，或離開城市有關。

該分析還發現了一個新的租客類別，那就是「百萬富豪租房族」，數據顯示，在2015年到2020年間，這類別的家庭戶數增加了兩倍。

在芝加哥市中心的高端公寓需求與租金，於去年夏季大幅飆升，根據The Real Deal的統計數字，2022年第二季度，芝市租金上漲了約五分之一，平均每平方呎為3.55元，同期的出租公寓入住率也從91.1%上升到94.5%。

芝加哥商報Crain's Chicago Business引用房產顧問諮詢公司Integra Realty Resources的數據，在去年夏季後的幾個月間，租金有所下降，但降幅不高，根據報告，芝市去年第四季的高檔公寓租金，每平方呎為3.44元。

由於需求持續增加，Integra預測今年開發商將在芝市中心興建完成2900套公寓，到2024年則有另外5600套公寓推出，屆時也將達到市中心公寓市場年度增加新單位數量最多的一年。

分析師雷斯勒(Doug Ressler)說，高收入租房族放棄購置房產的原因，包括他們希望住得離工作地點近，靠近公共交通工具，而不是在離市區更遠的地點買房。此外，高收入租房者往往會被設施齊全的全新建築吸引。

紐約、洛杉磯、舊金山為高收入租房族的前三大城市，芝加哥排名第四，但人數正增加中。此外，高收入租房族人數多的城市，房價往往漲幅比全國平均高，芝城房價在該報告分析的六年期間，就上升了約兩成。

芝加哥 租金 租客

上一則

房地產稅太高 庫克郡屋主3途徑可提上訴

下一則

華府Lululemon遭破門 盜走價值4340元商品

延伸閱讀

最新民調 芝市長選舉 瓦拉斯穩定領先

最新民調 芝市長選舉 瓦拉斯穩定領先
芝加哥、紐奧良分傳槍響 4死7傷 1歲女嬰喪命、4歲女童送醫

芝加哥、紐奧良分傳槍響 4死7傷 1歲女嬰喪命、4歲女童送醫
芝加哥、紐奧良分傳槍響 4死7傷 1歲女嬰也喪命

芝加哥、紐奧良分傳槍響 4死7傷 1歲女嬰也喪命
取代舊金山 山景城1居室租金灣區最高

取代舊金山 山景城1居室租金灣區最高
芝加哥人搬家 最喜歡遷往威州密爾瓦基市

芝加哥人搬家 最喜歡遷往威州密爾瓦基市
為何房東要強制房客購買租房保險？

為何房東要強制房客購買租房保險？

熱門新聞

一名疑尋短的伊州母親帶著五歲兒子，從尼加拉瀑布跳下。(Getty Images)

伊州母親疑尋短 攜5歲子跳下尼加拉瀑布 1死1重傷

2023-02-17 09:11
浪漫詐騙近年越來越多，詐騙集團透過網站、Ａpp假扮網路戀人藉以騙財。（KHOU）

「浪漫詐騙」遍及多州 28歲女獲利320萬元

2023-02-18 09:35
庫克郡財長辦公室研究指出，該郡2021年徵收的房地產稅總額增加超過6億元。(特派員黃惠玲／攝影)

地稅2萬暴增至12萬 芝屋主陷破產危機

2023-02-21 13:05
新型犯罪手法，公寓遭故意停電，女子到室外查電箱，險遭擄走。(CPS Energy臉書)

半夜只有她家停電 德州女外出查看險遭綁架

2023-02-14 18:29
德州艾爾帕索動物庇護所剛被領養狗貝莉，自己走回庇護所。(艾爾帕索動物庇護所)

3歲狗逃離新家 跋涉3天回動物庇護所 吃飽喝足呼呼大睡

2023-02-20 15:16

結過5次婚 48歲女涉殺夫 警追查4年前另一前夫命案

2023-02-18 12:40

超人氣

更多 >
那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？

那些我們吃下肚的「假食物」 都是用甚麼做的？
哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼

哪些食物一定要放冰箱、哪些不要 專家說為什麼
風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風

風暴來襲 西部北部本周酷寒 迎大雪強風
全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了

全球最大周休三日試驗結果出爐 員工：回不去了
普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆

普亭宣布暫停「新戰略武器裁減條約」 俄羅斯將恢復核試爆