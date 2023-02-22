以租代買 芝高收入族市區租房人數翻倍

芝加哥高收入族傾向於租住市中心新公寓大樓。(特派員黃惠玲／攝影)

根據一項新的分析，年收入在15萬元及以上的芝加哥 人越來越少購屋，該分析發現，房價上漲以及對大量設施的需求，讓這群高收入族選擇租用最新、最豪華的房產。

房產網站RentCafe的一份報告指出，從2015年以來，芝加哥富裕家庭租房的數量激增了97％，該市約有5.1萬個高收入租房家庭，在全國豪華租房城市排名中列居第四。

RentCafe分析指出，全美約有260萬租客 年收入超過15萬元，此數字在2015年到2020年間增長了82％，相比之下，相同期間各種收入的租客人數僅提高了3.2%，不過，此數字偏低與疫情期間，低收入租房者紛紛搬去與家人同住，或離開城市有關。

該分析還發現了一個新的租客類別，那就是「百萬富豪租房族」，數據顯示，在2015年到2020年間，這類別的家庭戶數增加了兩倍。

在芝加哥市中心的高端公寓需求與租金 ，於去年夏季大幅飆升，根據The Real Deal的統計數字，2022年第二季度，芝市租金上漲了約五分之一，平均每平方呎為3.55元，同期的出租公寓入住率也從91.1%上升到94.5%。

芝加哥商報Crain's Chicago Business引用房產顧問諮詢公司Integra Realty Resources的數據，在去年夏季後的幾個月間，租金有所下降，但降幅不高，根據報告，芝市去年第四季的高檔公寓租金，每平方呎為3.44元。

由於需求持續增加，Integra預測今年開發商將在芝市中心興建完成2900套公寓，到2024年則有另外5600套公寓推出，屆時也將達到市中心公寓市場年度增加新單位數量最多的一年。

分析師雷斯勒(Doug Ressler)說，高收入租房族放棄購置房產的原因，包括他們希望住得離工作地點近，靠近公共交通工具，而不是在離市區更遠的地點買房。此外，高收入租房者往往會被設施齊全的全新建築吸引。

紐約、洛杉磯、舊金山為高收入租房族的前三大城市，芝加哥排名第四，但人數正增加中。此外，高收入租房族人數多的城市，房價往往漲幅比全國平均高，芝城房價在該報告分析的六年期間，就上升了約兩成。