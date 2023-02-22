房地產稅太高 庫克郡屋主3途徑可提上訴
許多庫克郡的屋主都為去年年底收到的房地產稅單激增金額頭痛不已，數據顯示，該郡多達兩萬件房地產的地稅漲幅超過100%，由於新一期的房地產稅單很快也會寄出，如果對於收到的地稅單金額過高有所質疑，業主可向庫克郡房產評估局局(Cook County Assessor)提出上訴。
提出房地產稅上訴，主要的三種方式：
1。由房地產稅務公司代表提出上訴，該服務為收費項目；業主也可自行上網向庫克郡房產評估局提交申請，評估局官網(www.cookcountyassessor.com)有詳細上訴信息，屋主可直接線上提交申請，或下載紙質表格填寫後郵寄，一般在收到房產稅重估通知後，有30天時間可以提出上訴。
2。個人納稅者可以自行在庫克郡審查委員會(Cook County Board of Review)前代表自己出席審查聽證會，但如果房產屬於公司或有限責任公司，就必須委由律師上訴。
在該聽證會中，納稅人可以有機會解釋為何名下物業的地稅評估金額應該減少，別忘了要提出證據以證明論點，有關如何陳述自己案例的信息，可到官網查詢，網址：https://reurl.cc/vkq56j。納稅人並未強制必須出席聽證會，放棄參與聽證會不會影響上訴。
3。如果對於房產審查委員會的裁決不滿，則可向房產稅上訴委員會(Property Tax Appear Board，PTAB)提出質疑，只要在收到審查委員會的決定通知後的30天內，或在審查委員會書面通知申請最終通過的鄉鎮乘數(township multipliers)後的30天內，均可向PTAB提交上訴，相關信息可查詢官網：www.ptab.illinois.gov/filing.html。
此外，一般屋主想上訴的三大原因，包括房產同在一條街，但自己的地稅卻比鄰居高出許多，或鄰居房屋出售的價格遠遠低於所收到重估值的金額，或重估報告中稱屋主所持有房產有四房，但實際僅有三房。
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