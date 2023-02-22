房地產稅太高 庫克郡屋主3途徑可提上訴

許多庫克 郡的屋主都為去年年底收到的房地產 稅單激增金額頭痛不已，數據顯示，該郡多達兩萬件房地產的地稅漲幅超過100%，由於新一期的房地產稅單很快也會寄出，如果對於收到的地稅單金額過高有所質疑，業主可向庫克郡房產評估局局(Cook County Assessor)提出上訴。

提出房地產稅上訴，主要的三種方式：

1。由房地產稅務公司代表提出上訴，該服務為收費項目；業主也可自行上網向庫克郡房產評估局提交申請，評估局官網(www.cookcountyassessor.com)有詳細上訴信息，屋主可直接線上提交申請，或下載紙質表格填寫後郵寄，一般在收到房產稅重估通知後，有30天時間可以提出上訴。

2。個人納稅者可以自行在庫克郡審查委員會(Cook County Board of Review)前代表自己出席審查聽證會，但如果房產屬於公司或有限責任公司，就必須委由律師上訴。

在該聽證會中，納稅人可以有機會解釋為何名下物業的地稅評估金額應該減少，別忘了要提出證據以證明論點，有關如何陳述自己案例的信息，可到官網查詢，網址：https://reurl.cc/vkq56j。納稅人並未強制必須出席聽證會，放棄參與聽證會不會影響上訴。

3。如果對於房產審查委員會的裁決不滿，則可向房產稅上訴委員會(Property Tax Appear Board，PTAB)提出質疑，只要在收到審查委員會的決定通知後的30天內，或在審查委員會書面通知申請最終通過的鄉鎮乘數(township multipliers)後的30天內，均可向PTAB提交上訴，相關信息可查詢官網：www.ptab.illinois.gov/filing.html。

此外，一般屋主想上訴的三大原因，包括房產同在一條街，但自己的地稅卻比鄰居高出許多，或鄰居房屋出售的價格遠遠低於所收到重估值的金額，或重估報告中稱屋主所持有房產有四房，但實際僅有三房。