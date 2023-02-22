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最新報告：伊州房地產稅率全美第2高 僅次新州

特派員黃惠玲／芝加哥報導
全國房地產稅率最高前十州。(資料來源：WalletHub 製表：黃惠玲)
全國房地產稅率最高前十州。(資料來源：WalletHub 製表：黃惠玲)

根據理財網站WalletHub於21日發布的最新報告指出，根據聯邦人口普查局的數據，全國家庭每戶平均繳交的房地產稅金額為2690元，而伊利諾州的房地產稅率2.23%，僅次於新澤西州的2.47%，名列全美第二高。

依照所居住的地方，房地產稅有可能只是小筆開支，有的卻可能是一大筆負擔，統計顯示，儘管房地產稅對全國35％的租房族來說不是問題，但事實並非如此，因為每個家庭都會直接或間接受到房地產稅的影響，因為這筆稅金會推升房租，同時也是州與地方政府的主要財源之一。

該網站分析了全美50州以及哥倫比亞特區的房地產稅，且諮詢了財產稅專家的說法，列出了各州財產稅率與稅金多寡的排行榜。

全美房地產稅率最高的前十名州，依序為：新澤西州、伊利諾州、康乃狄克州(2.15%)、新罕布夏州(2.09%)、佛蒙特州(1.09%)、德州(1.74%)、威斯康辛州(1.73%)、紐約州(1.73%)、內布拉斯加州(1.67%)、愛阿華州(1.57%)。

地稅最低的三個州，依序為夏威夷(0.29%)、阿拉巴馬州(0.41%)、科羅拉多州(0.51%)。

以價格24萬4900元的房屋計算，新州屋主必須繳交高達6057元的地稅，一周屋主的稅金總額也要5465元；新州的中位房價為35萬5700元，因此相對中位房地產稅也偏高達8797元，伊州中位房價則為21萬2600元，相對低的房價，也拉低了該州中位房地產稅的金額至4744元。

該報告並比較了共和黨與民主黨執政州別的房地產稅率，整體而言，共和黨執政州所徵收的房地產稅率比民主黨州的稅率低。

緬因大學法學院客座助理教授哈里斯(Timothy M/ Harris)說，人們在考慮是否搬家時，房地產稅的高低通常都會列入其中一項因素，一般公眾會同時會把房價、工作地點、學校質量、政府服務、交通、犯罪、公園與其他因素，均列入整體評估，他表示，一般說來，城市地區的稅率更高，但服務也比較多，地稅低的社區，同常也意味著交通選擇較少、政府服務也相對不多。

他建議，假使僅為了確定能否負擔，那麼搬遷目的地應該考慮房地產稅。

房地產 房價 新澤西州

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