最新民調 芝市長選舉 瓦拉斯穩定領先

瓦拉斯在多份民調中，支持率穩定領先其他八位候選人。(本報檔案照片)

距離芝加哥 市級選舉僅剩一周，最新出爐的一項民意調查顯示，前芝加哥公立學校系統總監瓦拉斯(Paul Vallas)在九名市長候選人中穩定領先，該民調 還提到，即使現任市萊特福特能夠擠入4月4日舉行的第二輪決選，恐怕連任機會渺茫。

這份由「勝利研究」(Victory Research)發布的民調指出，瓦拉斯支持率為22.8%，萊特福特以17.1%支持率居次，獲得芝加哥教師工會力挺的庫克郡委員會委員強森(Brandon Johnson)則以16.1%位居第三、伊州聯邦眾議員賈西亞(Jesus "Chuy" Garcia)與企業家威爾森(Willie Wilson)以13.8%、11.8%排名第四、第五，其他四位候選人的支持率則都沒有超過10%。

「勝利研究」的民調專家麥卡洛(Rod McCulloch)表示，瓦拉斯主打「法律與秩序」(law and order)，鞏固了他在選民中的地位，「除非情況發生變化，否則瓦拉斯將與另一位候選人進入決選」，他說，他不確定另一位可以進入決選的候選人是哪一位，因為其他人的支持度都很接近。

不過，瓦拉斯因為獲得芝加哥警察 兄弟會(FOP)的支持，也讓他遭遇批評。FOP20日主辦了一場準備角逐共和黨總統提名的佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)芝城活動。

賈西亞對此提出譴責，稱「瓦拉斯是否真的是一個值得信賴的候選人？是否真的如他自己聲稱的那樣是個終身民主黨人？」

瓦拉斯說，他完全同意伊州州長普立茲克的觀點，芝加哥根本沒有德桑提斯這種右翼份子的容身之地，「我對FOP的領導層邀請他講話感到失望」。

麥卡洛說，根據其民調結果顯示，強森可能會成為「潛在的決選候選人」，所以萊特福特才會將其最新廣告，聚焦攻擊強森提出對警察撤資的言論。

至於現任市長連任機率，麥卡洛表示，目前超過54%的選民表明在任何情況下都不會投票給萊特福特，民調指出，如果萊特福特在決選中輸給其他四位任何一位進入決選候選人的機率相當高，而瓦拉斯在決選中可望以19％的票數領先擊敗萊特福特。