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消保組織：人民瓦斯價格過高 不應續漲

特派員黃惠玲／芝加哥報導
供應芝加哥市瓦斯的人民瓦斯公司，明年計畫向用戶提漲總額達4億的費率。(pexels)
供應芝加哥市瓦斯的人民瓦斯公司，明年計畫向用戶提漲總額達4億的費率。(pexels)

消費者權益倡導組織表示，雖然人民瓦斯公司(People Gas)要求監管機構批准其向芝加哥用戶提高4億元的費率增長，以支付升級系統的成本，該組織指出，該公司根本沒有控制10多年啟動的系統升級成本，導致費用增加百億，維權機構呼籲有關單位應暫停讓人民瓦斯繼續調高收費。

這份上周提交給伊利諾州商務委員會(Illinois Commerce Commission，ICC)的報告顯示，公用事業公司在更換城市周遭瓦斯管道的計畫支出落後，該公司則將延誤歸咎於勞動力短缺。

根據消費者權益保護組織「伊州公共利益研究小組」(Public Interest Research Group)主任史卡爾(Abe Scarr)表示，大約有五分之一的人民瓦斯用戶拖欠帳單超過一個月，總計逾期未繳金額達到1億元。

史卡爾說，人民瓦斯的安全升級計畫的延遲與成本，與2007年該公司所提出的計畫相比，已經膨脹了10倍之多，因此ICC應該權衡是否該瓦斯公司的明年費率繼續上漲，並暫停其提漲計畫。

人民瓦斯更換19世紀末的鑄鐵管道計畫，一開始估計費用為10億元，直到上個季度，人民瓦斯僅淘汰更換了51哩的老舊管道，比預定目標少了25％，史卡爾說，該公司沒有把更換重點放在系統中最危險的線路，而是利用提高用戶費用來升級整個系統，史卡爾說，這項工程的目前預計要進行到2040年才能完成，且花費將高達110億元或更多。

史卡爾表示，從2014年開始，州政府就允許人民瓦斯在用戶帳單上附加一項條款，那就是每月要加收1元，至今每加用戶平均已經多付了15元的月費，該附加條款在今年到期，但人民瓦斯卻繼續通過增加輸送費用來補貼該公司升級系統的本。人民瓦斯說，瓦斯市場價格雖然下降，意味著用戶的費率會比較便宜，但加上新的運輸成本後，消費者的瓦斯帳單將保持不變。

新發布的該份報告，希望可以呼籲ICC要求人民瓦斯公司改善及對項目的管理不善，並停止對消費者不斷提高費率，以確保用戶權益與安全。

人民瓦斯批評史卡爾的說法「虛假且具誤導性」，該公司發言人史瓦特茲(David Schwartz)表示，更換芝城腐蝕鐵管是按照預算與計畫進行，且上月該公司提交的費率增長，是九年來首次要求增加基本費率。

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