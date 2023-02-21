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地稅2萬暴增至12萬 芝屋主陷破產危機

特派員黃惠玲／芝加哥報導
庫克郡財長辦公室研究指出，該郡2021年徵收的房地產稅總額增加超過6億元。(特派員黃惠玲／攝影)
庫克郡財長辦公室研究指出，該郡2021年徵收的房地產稅總額增加超過6億元。(特派員黃惠玲／攝影)

包括華埠在內的芝加哥市許多屋主，都對上一期庫克房地產帳單的金額增長不滿，芝城一名在林肯公園區(Lincoln Park)持有10間公寓單位的業主說，2021年該物業的地稅單總額為2萬3674元，但今年稅單卻激增到12萬8282元，漲幅高達440％，暴增的稅金讓業主可能面臨破產。

該公寓業主馬克洛斯(Michael Markellos)說，該期地稅等於每年一房單位的公寓要支付1萬7494元，「這讓我們陷入了巨大的財政困境，這棟樓的帳單已經超過了我們的收入」，馬克洛斯覺得非常生氣，「這10個單位的公寓都是給在市中心工作的大學畢業生居住」。

庫克郡每年地稅分成兩張帳單寄發，馬克洛斯的公寓地稅金額增長部分，主要出現在去年年底發出且要在該年底前繳清的稅單，然而新一期的稅單也即將寄出。

根據庫克郡財長辦公室網站指出，尤其去年底截止的2021年第二期稅單，從原來的8月延遲到12月才寄發，因此今年預計1月份寄發的2022年第一期房地產稅單，也將順延到今年4月3日截止。

馬克洛斯說，要支付龐大的增稅，唯一的方法就是提高房租，但租金上漲又會嚇跑租客，「如果因此增加每名租客每年5000到6000元的房租，任何正常人都不會同意。

馬克洛斯的律師正向房地產重估委員會(Assessor's office)提出上訴，「如果地稅要漲這麼多，等於讓這棟建築陷入破產」。

馬克洛斯的遭遇，透過ABC第七新聞頻道向房產重估委員會提出詢問，委員會發言人解釋，馬克洛斯的10單位公寓的房地產稅所以激增，是因為評估人員改變了這類型地產的分類，根據委員會指出，以往多單元出租公寓被「不公平的列入商業地產徵稅」，到2021年時，已經改列入「住宅物業」種類徵收地稅。

地產重估辦公室說，以前的分類帶來了不公平的稅收優惠，但由於馬克洛斯與家人是該棟建築的唯一業主，他們明年申請將該棟物業重新歸類到商業房產，以降低新年度的稅單金額。

馬克洛斯並非少數收到激增房地產稅單的屋主，庫克郡財長辦公室不久前公布的2021房產稅分析報告顯示，全郡房產稅增加了6.14億元，增幅3.8%，其中拉丁裔人口集中的社區稅單上漲最多，幅度在20%到46％。而包括華埠商圈的阿莫廣場區(Armour Square)在去年收進的房地產稅總額為1800萬元，比2020年的1500萬元，增長了19.2%，阿莫廣場區的地稅單中位數為5038元，比前年增加了500元。

房地產 庫克 華埠

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