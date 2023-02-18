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芝城海晏公所2023兔年春宴將於2/27隆重舉行，美國郭富城親臨獻唱

本報芝加哥訊
芝城海晏公所2023兔年春宴將於2/27隆重舉行，美國郭富城親臨獻唱！迪士尼歌星表演 。
芝城海晏公所2023兔年春宴將於2/27隆重舉行，美國郭富城親臨獻唱！迪士尼歌星表演 。

芝城海晏公所2023兔年春宴將於 2/27 星期一下午六時在南中國城富麗華酒樓隆重舉行。海晏公所主席陳嘉釗表示，海晏公所春宴因疫情已停辦三年，今年的春宴將隆而重之，除依傳統頒發八十週歲以上海宴會員鄉親敬老紅包、豐富獎品抽獎環節外，還特別邀請有美國郭富城之稱的亞洲郭富城模仿冠軍顏江宇登台獻唱，同時，也特邀迪士尼歌星表演以及性感女郎伴舞。春宴還將邀請中國駐芝加哥總領館來賓，華人社團僑領，主流政要等出席。

歡迎公所鄉親、會員及其家眷以及社區先進共襄盛舉，共慶新春！海晏公所會員鄉親交香油滿 $30 或以上，均獲晚宴餐劵一張，購買餐劵也是 $30/張，購買截止日期為 2/24/2023，以便統計席數。陳嘉釗主席還慷慨表示，這次海宴公所春宴所有費用由他個人全包，而公所的香油和賣餐劵所得全數歸公所所有。海宴公所主席陳嘉釗，副主席譚一凡歡迎大家參與海晏公所宴會，屆時將帶給大家既享受美食又開心玩樂的愉悅體驗！

購買餐券請聯繫：譚一凡（312）9271989，容小文（773）9091288，趙治良（312）4513088，陳旭泰（773）3229077，趙健才（312）8639090，或請到海宴公所內購買。

迪士尼 芝城 疫情

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