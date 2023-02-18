芝加哥恩平同鄉會 2023年春宴熱鬧溫馨

副會長吳宣忠家人抽中由副會長馮健熙（左）贊助的名酒。

本報芝加哥 訊

芝加哥恩平同鄉會日前在中國城彩蝶軒酒樓隆重舉辦2023兔年新春聯誼餐會，來自大芝加哥地區的恩平鄉親以及僑社各界先進、親朋好友歡聚一堂。駐芝加哥中國總領館副總領事邊志春、僑務組長張軍鵬及曹洁領事应邀出席了晚宴。會中由邊志春副總領事為恩平同鄉會新舊會長交接印信作監交。新任會長馮華俸在接過印信時表示，期待已久的春宴在疫情 三年後迴歸，心情十分興奮。馮華俸會長對邊志春副總領事出席該會春宴表示熱烈歡迎，對鄉親、職員的大力支持、無私奉獻表示最崇高的敬意！馮華俸強調，新的一年，將發揚歷届的優良傳統，加強聯系，同心同德，搞好會務，為促進僑社的繁榮興旺和中美關係發展作出新貢獻。

邊志春副總領事在應邀致辭時首先恭賀大家新春愉快，身體健康！邊副總表示，多年來，恩平同鄉會始終秉持辦會宗旨，熱心服務鄉親不遺餘力，為社區的團結和諧、為推動中美之間的交流合作做了大量工作。她聲稱，面對疫情和當地對華人 、亞裔的挑戰，恩平同鄉會及廣大華僑華人能發揚中國人樂觀堅強精神，同心協力，守望相助。她希望恩平鄉親繼續發揚優良傳統，支持關心祖籍國和家鄉的發展，支持中華民族的偉大復興事業而努力。總領館將一如既往的服務廣大僑胞，她並祝福恩平同鄉會越辦越好。

卸任會長鄭健良致辭真誠感謝過去一年得到職員和鄉親朋友的支持合作,取得可喜成績。鄭健良繼續表示，他為有機會服務鄉親感到榮幸和自豪。因為疫情同鄉會三年沒有辦春宴，但大家還是齊心協力成功舉辦了鄉親敬老活動，為鄉親們送上溫暖和祝福！此外，恩平同鄉會還積極參加社團和家鄉的各項活動，為建設美好僑社和美麗家鄉作出了積極貢獻。相信新一年在馮華俸會長帶領下，全體鄉親振奮精神，團結一致, 同鄉會明天將會更好！副會長吳宣忠向大家介紹了新一屆職員。副會長馮權也在致辭時讚揚恩平同鄉會的鄉親能夠互相提攜，守望相助，他也祝福大家新春愉快，身體健康, 萬事如意！

恩平同鄉會副会長梁岳勝致辭感謝鄉親們積極捐款捐物，其中鄭健良會長慷慨贊助2600元餐費，３箱牛仔骨價值500元，副會長馮權慷慨贊助2600元餐費，副會長馮健熙捐1100元，副會長梁岳勝捐800元、馮華俸會長捐500元，副會長吳宣忠捐500元+公子 JASON 現場獻唱了二首經典歌曲以及副會長林鍚新捐500元，甄小云副會長捐現金200元，還有常興餐廳贊助價值800元抽獎品、心語花鋪贊助現金200元及眾多鄉親們包括馮偉鈞的現金+物品價值800，謝朝輝現金200元，馮禮英現金200元、莫彥津現金200元贊助春宴，為晚宴提供豐富美味佳餚和抽獎禮品。還有發揚光榮傳統，向出席春宴70歲以上鄉親派發敬老紅包，每人價值50元的現金禮券。體現了恩平同鄉會鄉親同心同德，團結一致，大家出錢出力，把春宴活動辦得紅紅火火，熱鬧喜慶！