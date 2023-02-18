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郭富城《舞林外傳》世界巡迴演唱會　北印第安納站 Hard Rock Live 3/16 隆重登場

本報芝加哥訊
郭富城《舞林外傳》世界巡迴演唱會北印第安納站 Hard Rock Live 3/16 不見不散。
郭富城《舞林外傳》世界巡迴演唱會北印第安納站 Hard Rock Live 3/16 不見不散。

郭富城《舞林外傳 Amazing Kode世界巡迴演唱會2023》將於 3月16日在北印第安納站 Hard Rock Live 隆重登場，不少歌迷都期待不已。四大天王之一的郭富城(Aaron)一向唱得跳得，而且對自己身材管理十分嚴格，即使50多都依然狀態 fit 爆。郭富城表示：「差不多三年時間沒有正式做過演唱會，這次的《舞林外傳》世界巡迴演唱會，希望在不同站點，可以見到大家，分享我的全新演出流程及精心打造的舞台服飾，還有我和團隊的傾力演出。」他說：「約定您。不見不散。」演唱會門票於2/23/2023開始網上發售：www.iemshowplace.com，VIP $288/$238/$188/$138。如需更多資訊，請致電 718-888-3113。

萬眾期待的舞王即將登場！郭富城火遍大江南北的《对你爱不完》，多少八零后的成长时光就伴着这首歌吧。歌迷們期待現場感受天王的舞台魅力！據悉，香港旅發局近日啟動「Hello Hong Kong」全球宣傳活動，邀請郭富城（Aaron）拍攝宣傳片，推廣香港魅力。片中有城城以舞會友、充滿活力。相信各位 fans 十分期待欣賞到狀態 fit 爆的舞王登場！那么這場演唱會你肯定不可以錯過。

北印第安納 Hard Rock Live 位於印第安納州 Gary 的 5400 West 29th Ave.Hard Rock Casino 全新的頂級娛樂中心內，緊鄰 I80/94 Burr Street 交匯處，交通十分便利。擁有占地面積20萬平方英尺的 Hard Rock Casino 是印州首家在陸上興建的大型博彩娛樂中心。該娛樂中心提供26張百家樂(Baccarat)臺，21點（Blackjack）臺28張，骰子臺（Craps）6張，牌九（Paigow）2張，輪盤（Roulette）6個，角子老虎機（Slots)1638臺（其中有1300臺老虎機是全新的）及體育博彩等全新賭場娛樂設施及尊貴服務。還配備有 Youyu（有馀）中餐廳美食，Hard Rock Cafe,高档牛排屋，意大利 Constant Grind Coffee Shop，三明治西點等高級餐飲場所，堪稱六星級的博彩娛樂設施迎接各位貴賓的到來，从精致的餐饮到精彩的娛樂項目均為來娛樂的賓客量身訂做！有得玩有得吃，是您休閑娛樂的好去處！

郭富城《舞林外傳》世界巡迴演唱會北印第安納站 Hard Rock Live 3/...
郭富城《舞林外傳》世界巡迴演唱會北印第安納站 Hard Rock Live 3/16 隆重登場。

香港 美食 印第安納州

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