郭富城《舞林外傳》世界巡迴演唱會　北印第安納站 Hard Rock Live 3/16 隆重登場

郭富城《舞林外傳》世界巡迴演唱會北印第安納站 Hard Rock Live 3/16 不見不散。

郭富城《舞林外傳 Amazing Kode世界巡迴演唱會2023》將於 3月16日在北印第安納站 Hard Rock Live 隆重登場，不少歌迷都期待不已。四大天王之一的郭富城(Aaron)一向唱得跳得，而且對自己身材管理十分嚴格，即使50多都依然狀態 fit 爆。郭富城表示：「差不多三年時間沒有正式做過演唱會，這次的《舞林外傳》世界巡迴演唱會，希望在不同站點，可以見到大家，分享我的全新演出流程及精心打造的舞台服飾，還有我和團隊的傾力演出。」他說：「約定您。不見不散。」演唱會門票於2/23/2023開始網上發售：www.iemshowplace.com，VIP $288/$238/$188/$138。如需更多資訊，請致電 718-888-3113。

萬眾期待的舞王即將登場！郭富城火遍大江南北的《对你爱不完》，多少八零后的成长时光就伴着这首歌吧。歌迷們期待現場感受天王的舞台魅力！據悉，香港 旅發局近日啟動「Hello Hong Kong」全球宣傳活動，邀請郭富城（Aaron）拍攝宣傳片，推廣香港魅力。片中有城城以舞會友、充滿活力。相信各位 fans 十分期待欣賞到狀態 fit 爆的舞王登場！那么這場演唱會你肯定不可以錯過。