全美酗酒之州 威斯康辛蟬聯榜首 愛州居次

威斯康辛州超過四分之一的成人飲酒過度。(pexels)

一項新的研究排名顯示，中西部的威斯康辛州蟬聯全美酗酒之州(drunkest state)榜首，該州25.2%的成年人過度飲酒，比全國水平高出6％，威州35％的致命車禍 都有酒精有關，此比率較全美高出9％。

這項由24/7 Wall St.發布的報告，是根據全美健康排名的資料分析提出，在該排行榜中排名第二的為愛阿華州，該州24.6％的成年人過度飲酒，南達科他、蒙大拿州、北達科他分居第三、第四、第五名。

根據美國國家公路交通安全管理局的數據指出，2020年全國有1萬1654人死於與酒醉有關的交通事故，此數據比前一年增加了14％，但值得注意的是，其中有許多造成死亡的車禍，駕駛血液中的酒精含量，並沒有超過法定標準，報告顯示，該年度全美死於酒精相關車禍的人有2041名，這些事故中的駕駛血液酒精含量(BAC)僅0.01至0.07，都低於絕大多數州所規定的上限。

專家表示，酗酒問題也帶來許多經濟方面的副作用，根據估計，酗酒每年造成生產品損失、醫療保健與刑事司法支出方面的成本，高達2490億元，例如，過度飲酒可能會對健康帶來嚴重的長期後果，酗酒者將面臨酒精中毒、高血壓、心肌梗塞，甚至自殺等風險。

全美飲酒最少的州，則以對酒精消費採取嚴格法律的猶他州居冠，該州僅有11.9%的成人有過度飲酒問題，與酒精相關的車禍比率也只有21.7%，低於全美水平，不過，在酒精相關的車禍排名中，猶他州次於榜首的密西西比州排名第二。

其他飲酒問題較少的州，還包括奧克拉荷馬州 、阿拉巴馬州、西維吉尼亞州 、密西西比州、阿肯色州。