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裁員潮 新進華人留學生員工人心惶惶

芝加哥人搬家 最喜歡遷往威州密爾瓦基市

特派員黃惠玲／芝加哥報導
距離芝城不到兩小時車程的密爾瓦基市，為許多芝加哥人考慮的搬家目的地，圖為該市著名的美食廣場。(特派員黃惠玲／攝影)
距離芝城不到兩小時車程的密爾瓦基市，為許多芝加哥人考慮的搬家目的地，圖為該市著名的美食廣場。(特派員黃惠玲／攝影)

根據近日房產網站Redfin公布的一項報告顯示，芝加哥居民最有可能考慮搬家的比率，高居全美第五，僅次於舊金山、洛杉磯、紐約與華盛頓特區，數據顯示，將近五分之一(17％)的芝加哥人，曾在Redfin網站搜尋芝城以外的房產。而距離該市不到兩小時車程的威斯康辛州密爾瓦基市(Milwaukee)，為最受芝加哥人歡迎的潛在搬遷目的地。

Redfin報告表示，芝加哥2022年第四寄遷出的人口6300人，比2021年同期的5200人還多出將近1000人，當地民眾在其他地方尋找新居的比率為17％。

密爾瓦基為中西部中等規模的城市，距離芝城不遠，如果移居該市，無論維繫個人關係或工作因素要返回芝加哥頗為便利。這項考慮符合其他正尋找新家者的趨勢，例如洛杉磯人考慮搬至拉斯維加斯，波士頓人則考慮搬至緬因州的波特蘭。

另一個密爾瓦基是許多芝加哥人考慮搬遷城市的原因，市人口75萬的密爾瓦基，有令人印象深刻的建築，也有不少美食餐廳、精緻藝術的畫廊，以及風景美輪美奐的湖濱，其最大的吸引力就是生活成本較低，如果可以維持在其他大城市工作的話，這無疑是一大經濟優勢。

統計顯示，密爾瓦基市的房價中位數為17.5萬元，而在芝加哥，此數字幾乎翻了一倍為33萬元。

該報告指出，在未來十年內，隨著大城市變小，小城鎮擴大，美國城市景觀可能會發生重大變化，這也意味著像密爾瓦基這類小而理想的城市會因此產生許多變化。

芝加哥 芝城 洛杉磯

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