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歐海爾機場遊民激增 芝市長承諾盡力疏散

特派員黃惠玲／芝加哥報導
近日歐海爾機場的遊民人數明顯增加。(芝15區區長羅沛茲推特截圖)
近日歐海爾機場的遊民人數明顯增加。(芝15區區長羅沛茲推特截圖)

大批遊民「搬」進芝加哥歐海爾國際機場居住的情況，引起全國關注與批評後，芝加哥市市長萊特福特16日表示，她將盡一切努力疏散聚居在歐海爾機場的無家可歸者，以確保機場安全。

工作人員表示，今年將歐海爾機場當成睡覺地點或避難所的遊民大幅增加。萊特福特儘管反駁保受派媒體說法過於誇張，但她承認了該問題的嚴重性，她說，這與到高架橋下、公園、城市街道搭營居住的情形不同，機場不允許公眾進入，除非是乘客或工作人員。

芝加哥警局與航空管理局一致表示，「我們絕對不能讓無家可歸的流浪人睡在機場，這是不可接受的」，萊特福特說，市府將在法律允許的範圍內，採取必要措施，為這些遊民提供支持，讓他們搬到其他地方居住。

非盈利組織乾草市場中心(Haymarket Center)的專業項目與服務主管杜布爾(Jessica Dubuar)說，一般來說冬季在歐海爾機場避寒的遊民都比其他季節多，但今年的增幅的確比往年明顯。

該中心數據顯示，2022年該機構在機場為618名無家可歸的流浪人士提供了服務，比2021年同期的431人，增加了58％。該中心也提到，芝市遊民的人數可說呈現普遍性的增長，2022年該中心與遊民互動次數達1.4萬次，而2018年僅8132次。

該中心的夜間值班護士柯魯巴(Stephan Koruba)說，他與另一名同事日前在歐海爾機場待了三個小時，以為遊民提供醫療服務，「這裡非常繁忙，人數幾乎是以往我們看到的三倍」，當晚兩名護士為45位遊民看病，為14個傷者、濫用藥物者提供治療。他詢問了一些遊民為何機場人數大增？對方回答，「因為他們讓我們回來，但我不清楚是否大家都傳機場是個居住的好地方」。

目前市府已經在機場增加了警力，包括有一批警察進駐捷運藍線歐海爾機場車站，這些警察要求進入機場者出示機票或工作證，警方說，近來有遊民襲擊維修工人及停車場服務員，引起乘客與員工隱憂。警察正在幫忙遊民取得其他資源與幫助，甚至開車送他們到醫院或收容所。

機場 遊民 警察

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