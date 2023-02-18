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假計程車充斥 芝加哥消保局：可看號碼辨別

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝消保局提醒，正牌計程車車頂及兩側車門都印有相同的號碼。(Checker Taxi Chicago臉書)
芝消保局提醒，正牌計程車車頂及兩側車門都印有相同的號碼。(Checker Taxi Chicago臉書)

隨著疫情威脅明顯趨緩，計程車也逐漸回到市場，但也因此冒出不少假計程車及計程車相關詐騙，芝加哥市府17日特別對此發布警告，提醒民眾不要上當。

市府收到消費者舉報，有不少沒有執照的計程車，在一些活動、賽事後出現在場地附近接客，市府日前特別在芝加哥公牛隊比賽結束後，出動芝加哥商務與消費者保護局(Business Affairs and Consumer Protection Department)檢查員，於球場附近執行計程車檢查。

調查人員表示，短時間內就發現至少五輛假計程車在附近攬客。其中一輛外觀看起來跟黃色計程車沒有兩樣，也裝上計程車(taxi)的標示，但沒有營業許可徽章(taxi medallion)，車頂也沒有裝上有計程車號碼的燈牌，調查人員當時攔下該部計程車，佯稱要搭乘，但司機以還要接其他人拒絕。

不過，該名司機後來又開回來向佯裝乘客的檢查人員說，如要到市區151 East Wacker統一價格29元。

檢查人員因此向該名假計程車司機開出三張罰單，包括「佯裝出租車外觀」、「欺詐行為」等。調查人員指出，這輛車雖然印有計程車字樣，但卻沒有營業許可徽章，車頂上裝了燈但沒有出租車號碼，也沒有出租車車牌。該名駕駛試圖解釋自己是網約車優步司機，但未獲調查人員接受，因為該部車輛明顯標示著計程車字樣。

商務與消保局局長邁爾(Ken Meyer)說，搭乘這種假計程車一旦發生事故時可能沒有保險，不小心丟失物品也無望找回，此外，這類車沒有接受每年一次的機械安全檢查，他表示，近來該局至少查獲數十起無照計程車的違規案例。

他也提供最基本辨別真假計程車的方法，那就是車頂上的計程車燈牌號碼，會與兩側車門上的號碼一致。

消保局表示，從2021年以來，芝城每月至少搭載乘客四次的計程車數量幾乎翻倍，平均有2400輛有執照的計程車，回到芝加哥街道營運。

除了假計程車問題外，消保局也提醒，一些合法計程車可能會在熱門活動結束，或酒吧打烊時段，收取更高的固定費率，例如從聯合中心看完球賽回市中心的車費，照車表跳大約為20元，但這些司機要求乘客支付40到45元，消保局說，計程車一律應跳表計價，不能收取統一費率，如發現相關情況，可撥打311舉報。

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