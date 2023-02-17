我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛市警方提醒韓系車主 1根USB充電線 就能偷車

通膨效應 美國卡債去年Q4達9860億元 創新高

伊州長擬撥款2.5億 增加5000學前班名額

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊州州長普立茲克16日公布新預算案。(州長辦公室提供)
伊州州長普立茲克16日公布新預算案。(州長辦公室提供)

儘管預期經濟可能衰退，伊利諾州州長普立茲克15日公布一項高達496億元的支出計畫中，聚焦大幅增加伊州教育基金，尤其擬撥款2億5000萬投資早期教育，以及增加幼稚園到12年級的經費5億600萬。

伊州議會共和黨領袖對此批評，州府收入明明預期縮減至少14億，州長卻增加了27億新支出，屆時增稅或削減重要服務恐將難以避免。

這項預算案中，教育、公共服務、養老金以及醫療保健占了496億總經費中的絕大部分。而教育資金的比率最高，為20.5%，主要包括伊州教育委員會的早期兒童教育資金7500萬，這筆經費將可替該州增加至少5000個學前兒童班的名額；此外，普立茲克還計畫資助托兒勞力補償合同(Childcare Workforce Compensation Contracts)1.3億，好為照顧兒童的工作人員加薪。

州長辦公室補充，芝加哥公立學校系統將可取得上述學前教育經費中的37％款項。

此外，新預算計畫將提高對伊州幼稚園到12年級的教育資助，包括根據需要而分配的資金將增加3.5億元，還將撥出7000萬啟動一項為期三年的試點項目，以改善教師供需問題，同時安排了8640萬經費，作為交通與特殊教育之用。

普立茲克第二任期的首份預算提案，還包括增加「貨幣獎勵項目」(Monetary Award Program)經費1億元，該計畫主要提供收入低於中位數的學生，可以免費上社區大學。新預算提案也將為公立大學與社區學院增加1億元的撥款。

普立茲克大幅提高教育經費的計畫，儘管受到許多人歡迎，但芝加哥教師工會表示，3.5億的學校經費還是不夠，工會說，州長應該撥出7.5億，因為「以需求為基礎的資助模式，每年仍短缺數十億經費」，教師工會稱，這個項目主要為低收入學生與伊州非裔、棕色皮膚兒童提供服務，如果資金不足，將導致結構性不平等。

伊州州眾議會共和黨領袖麥科比(Tony McCombie)對普立茲克新預算提案發表聲明稱，州長推出一系列的昂貴承諾，新支出部分高達27億元，然而普立茲克同時卻預計州府收入將縮減14.2億，「這表明未來將增加稅收，或藉由削減弱勢族群服務的重要項目來獲得額外經費」。

教育 伊州 預算

上一則

維州海華中心新春慶典 湧進數萬民眾

下一則

地鐵門夾住狗繩 華府男遭列車拖拽亡

延伸閱讀

史上首次 紐約州參議會否決州長首席法官人選

史上首次 紐約州參議會否決州長首席法官人選
亞當斯州議會作證：沒錢撥款給MTA

亞當斯州議會作證：沒錢撥款給MTA
維州勞郡公校發言人涉偽證 律師：起訴不公

維州勞郡公校發言人涉偽證 律師：起訴不公
伊州初步批准芝城臨時賭場 6月前或開業

伊州初步批准芝城臨時賭場 6月前或開業
伊體育博彩月賭資逾10億 專家憂賭博成癮增

伊體育博彩月賭資逾10億 專家憂賭博成癮增
伊州議員提案 禁因性別、郵編提漲車險

伊州議員提案 禁因性別、郵編提漲車險

熱門新聞

將在Washington Avenue上開業的Benny Chows。（Berg Hospitality提供）

休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌

2023-02-12 11:36
13日晚間據報槍手在校園濫射後，全副武裝的警察衝進密西根州大校舍。(美聯社)

密州大爆發校園槍擊 3死5傷 槍手自殺身亡

2023-02-14 00:49
包括小榆學區在內德州多個學區，討論一周上學四天可行性。（學區官網）

一周只上學四天 全美已1600所學校實施

2023-02-09 18:39
賓州26歲女子摩根‧道布上週與父母親相約自殺；由母親先槍殺父親，射死母親後再自殺。(取材自臉書)

賓州一家3口陳屍後院 遺留親筆遺書疑自殺協定

2023-02-09 13:55
前亞馬遜員工形容，亞馬遜裁員過程混亂且沒有人情味。（美聯社）

前員工：亞馬遜裁員情況混亂 沒有人情味

2023-02-12 14:55
新型犯罪手法，公寓遭故意停電，女子到室外查電箱，險遭擄走。(CPS Energy臉書)

半夜只有她家停電 德州女外出查看險遭綁架

2023-02-14 18:29

超人氣

更多 >
獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安

獨家／二姨：劉文正沒死 他打電話給我報平安
冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人

冬季風暴將至 恐襲美25州 影響8000萬人
旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生

旅館床單乾淨嗎？這幾個步驟確保安全衛生
劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光

劉文正經紀人夏玉順 華航飛舊金山鬧機影片曝光
新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相

新仇舊恨？摧毀舞星？陳友艮濫殺11人 細究往事尋真相