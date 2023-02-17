伊州長擬撥款2.5億 增加5000學前班名額

伊州州長普立茲克16日公布新預算案。(州長辦公室提供)

儘管預期經濟可能衰退，伊利諾州州長普立茲克15日公布一項高達496億元的支出計畫中，聚焦大幅增加伊州教育 基金，尤其擬撥款2億5000萬投資早期教育，以及增加幼稚園到12年級的經費5億600萬。

伊州議會共和黨領袖對此批評，州府收入明明預期縮減至少14億，州長卻增加了27億新支出，屆時增稅或削減重要服務恐將難以避免。

這項預算 案中，教育、公共服務、養老金以及醫療保健占了496億總經費中的絕大部分。而教育資金的比率最高，為20.5%，主要包括伊州教育委員會的早期兒童教育資金7500萬，這筆經費將可替該州增加至少5000個學前兒童班的名額；此外，普立茲克還計畫資助托兒勞力補償合同(Childcare Workforce Compensation Contracts)1.3億，好為照顧兒童的工作人員加薪。

州長辦公室補充，芝加哥公立學校系統將可取得上述學前教育經費中的37％款項。

此外，新預算計畫將提高對伊州幼稚園到12年級的教育資助，包括根據需要而分配的資金將增加3.5億元，還將撥出7000萬啟動一項為期三年的試點項目，以改善教師供需問題，同時安排了8640萬經費，作為交通與特殊教育之用。

普立茲克第二任期的首份預算提案，還包括增加「貨幣獎勵項目」(Monetary Award Program)經費1億元，該計畫主要提供收入低於中位數的學生，可以免費上社區大學。新預算提案也將為公立大學與社區學院增加1億元的撥款。

普立茲克大幅提高教育經費的計畫，儘管受到許多人歡迎，但芝加哥教師工會表示，3.5億的學校經費還是不夠，工會說，州長應該撥出7.5億，因為「以需求為基礎的資助模式，每年仍短缺數十億經費」，教師工會稱，這個項目主要為低收入學生與伊州非裔、棕色皮膚兒童提供服務，如果資金不足，將導致結構性不平等。

伊州州眾議會共和黨領袖麥科比(Tony McCombie)對普立茲克新預算提案發表聲明稱，州長推出一系列的昂貴承諾，新支出部分高達27億元，然而普立茲克同時卻預計州府收入將縮減14.2億，「這表明未來將增加稅收，或藉由削減弱勢族群服務的重要項目來獲得額外經費」。