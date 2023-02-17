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冬季風暴來襲 大芝加哥降雪約達1到6吋

特派員黃惠玲／芝加哥報導

國家氣象局16日對大芝加哥地區發布冬季風暴警告(Winter Storm Warning)、冬季氣候警告(Winter Weather Advisory)，伊州北部與芝加哥地區，積雪約在1到6吋，期間風速每小時最高達40哩，受到風暴影響，芝城歐海爾國際機場與中途機場16日一早已經取消數百架班機起降。

冬季風暴警告的範圍，包括湖郡(Lake County)、麥克亨利郡(McHenry County)等芝城北郊郡縣，上述區域降雪在4到6吋間，其中靠近威斯康辛州的邊界地帶，將出現最多積雪。

芝加哥地區16日則是雨雪夾雜，當天上午8時左右，歐海爾機場已經取消202架班機，中途機場也取消了118班飛機。

氣象專家表示，暴風雪警告16日凌晨3時左右開始，一直要到晚間9時才會解除；冬季氣候警告範圍則包括Lee、Dekalb、Kane、LaSalle以及Kendall郡，這些地區積雪降少，約為1到5吋，但路面可能結冰。

杜佩琪郡、葛朗地郡(Grundy)、庫克郡、威爾郡的冬季氣候警告則在傍晚6時結束，這幾個郡縣的積雪大約在1到4吋之間，中途機場則有大概3.4吋積雪。

芝加哥ABC電視台第七新聞頻道氣象專家巴特勒(Tracy Butler)說，芝加哥市區相對降雪量較少，約1到3吋，她說，這場風暴在16日晚間逐漸減弱，但16日晚間到17日間持續，印第安納州的湖濱與該州西北部將出現湖畔效應。

芝市街道與衛生局表示，已經出動200多輛灑鹽車與鏟雪車清除路面結冰或積雪；伊利諾州交通廳也已經為不斷變化的天氣狀況做好準備，交通廳呼籲，在氣溫下降與上升之間，許多路面會更容易結冰，

機場 芝加哥 風暴

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