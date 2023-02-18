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密西西比小鎮驚傳大規模槍擊案 6死1傷嫌犯已遭捕

候選人Don Don曾投票號被惡意篡改　曾呼吁選民投票時確認其選號為 # 57

本報芝加哥訊
Don Don曾偉民，原來投票號碼為
Don Don曾偉民，原來投票號碼為"57"號，其刊登本報廣告在網上被惡意篡改為其他號碼。

隸屬芝加哥華埠第11區候選人Don Don曾偉民，原來投票號碼為57號，其刊登本報廣告被惡意篡改為其他號碼，

並發放在微信的朋友圈內，廣泛流傳，誤導選民。Don Don 曾目前仍未考慮備案，只希望暫閣事件，全力投入

競選區長工作。

Don Don曾日前在他永活街的辦事處舉行記者招待會，就其刊登於本報廣告，被有心人透過電腦合成修改，將原

為投票的 57 號的廣告電子版，篡改為"51"號，意在混淆Don Don 曾選民，幸候選人Don Don曾及時發現，並呼

吁選民確認Don Don曾選號為 Punch # 57 號。

Don Don曾在記者招待會上對這次事件感到遺憾，他是直接受害者，但他強調在民主社會裡的公平競爭，不鼓勵

違法行為。

芝加哥華埠第11選區為新選區，將原來的僑港區及原來的25區(華埠)合併為一選區，華人競民接近50百份比，而

今次參予競選區長後選人共7人有Anthony Ciaravino, Ambria Taylor, Steve Demitro, Froylan Jimenez, Don Don,

 Elvira Jimenez and Nicole Lee，但華人則有2人，分別為李惠華及Don Don 曾。

Don Don曾是芝加哥首位台山人競選11區區長，也是第11選區初次發生不愉快事件，無論如何，提前選舉已於日前13號展開，Don Don 曾呼吁選民投他票時，確認其選舉號碼為Punch # 57 號。

Don Don 曾呼吁選民投他票時，確認其選舉號碼為Punch # 57 號。
Don Don 曾呼吁選民投他票時，確認其選舉號碼為Punch # 57 號。

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