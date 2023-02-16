伊體育博彩月賭資逾10億 專家憂賭博成癮增

年度美式足球超級盃 落幕，伊利諾州體育博彩行業又進帳數百萬，根據統計，伊州 去年的體育博彩業賭注大幅飆升到將近100億的紀錄，而賭場也從賭徒的總損失金額獲得約八億收入。然而隨著日益增長的賭博市場，體育博彩帶來的賭博成癮及相關問題也持續上升。

賭博問題治療師、研究人員與長期賭徒協會成員表示，尋求體育賭博成癮治療的人數正在激增，其中這類問題對35歲以下的年輕人打擊尤其嚴重，體育博彩不僅讓他們損失金錢，也剝奪了他們的時間、希望以及對外聯繫。

湖郡尼卡薩行為健康服務中心(Nicasa Behavioral Health Services)的資深主任蒂倫(Elizabeth Thielen)說，如果不盡快解決這些問題，恐怕將發生一些悲劇。

伊州人有多好賭？該州從去年10月起，單月下注於體育博彩的賭金就高達10億，且11月、12月都維持同樣的高賭注水平。

在此也同時助長民眾認同體育博彩的方便性與接受性，如今標榜「無風險」的賭注廣告，充斥於電視體育比賽轉播與社交媒體網站，合法的投注區甚至已經進駐公牛主球場的聯合中心，以及芝加哥小熊棒球隊的瑞格利球場，而坊間一些酒吧也隨處可見投注者身影，一般民眾更隨時可在手機下載小程式後開戶、下注。

伊州社會廳(Department of Human Services)去年發布的一份研究指出，伊州有38萬3000人有賭博問題，另外有76萬1000人正在發展賭博問題風險。

一些專家表示，應提供更多資源提高人們對賭博問題的認識，並治療強迫性賭博者。羅許醫學 中心強迫行為與成癮中心主任納皮爾(Celeste Napier)說，必須快速推出解決上述問題的措施，因為可預期會有大量的患者需要照顧與治療。

監管賭博與體育博彩公司對此表示，已經在進行解決問題賭博行為的工作，例如推出新的教育宣導認識賭博成癮，並捐款給提供賭博治療的機構。