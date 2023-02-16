芝加哥首位華裔區長李惠華 積極爭取連任

李惠華(右三)積極爭取華人支持，希望順利連任11區區長。(本報檔案照片 )

距離選舉日不到兩周，積極爭取連任的芝加哥 11區區長李惠華(Nicole Lee)表示，華裔 選民為其辦公室的重點服務族群，她期待大家支持，讓她有機會延續芝議會第一位華裔區長的歷史紀錄。

去年3月由芝加哥市市長萊特福特指派接任因貪腐下台的前區長唐信職位的李惠華說，如果連任成功，她會仔細聆聽社區意見，對11區未來10年的發展做出最好的規畫。

她也獲得「芝加哥論壇報」背書，該報肯定李惠華主張通過促進就業、促進社區經濟成長的方式，從根本上解決社區治安問題。此外，該報也認同李惠華對紅線地鐵 擴建工程的支持，稱紅線地鐵在南城區的擴建有助芝城南北區的平等機遇。

此外，李惠華辦公室提醒，在McClellan小學與社區居民要求下，橋港區介於35街到36街間的華利斯街(Wallace St.)上周開始安裝新的超速監視攝像機，行經該路段車輛應減速慢行。

11區區長辦公室稱，裝攝像機主要因該地區發生了多起事故。新的攝影機將經過數周的測試，然後才會開始寄發違規罰單，芝加哥交通局(CDOT)初步計畫在28日前安裝完畢，並設置警告標示，之後展開30天的測試，換句話說，從3月1日起，開車經過該路段的駕駛，可能會注意到有攝像機的閃光，測時期將到3月31日止。

在測試期間違規超速者，如車速超過速限六哩，就會收到警告無罰款的通知，警告期告一段落後，4月1日至15日期間有兩周的暫停運作期，然後從4月16日開始，只要超速被拍到均會收到罰款單。

該部攝影機的運行時間為學校上課日的上午7時到晚間7時，值得注意的是上課日有學童進出的上午7時到下午4時，附近路段限速為一小時20哩；如無學童在場時，現速提高到30哩。