11區區長候選人曾偉民 訪華埠爭取支持

曾偉民(左二)爭取支持，承諾如當選將大力改革治安。(特派員黃惠玲／攝影)

距離28日選舉接近，參選芝加哥11區區長選舉的華埠 治安互助隊(又名義警團)創使人曾偉民(Don Don)也加速拜訪選民行動，日前他到華埠向民眾、耆老拜票，希望爭取更多選票支持，曾偉民向選民表示，當選區長將以提升公共安全為首要工作，目標為打造安居樂業的社區。

曾偉民到華埠街頭拜票。(特派員黃惠玲／攝影)

曾偉民為第三代移民，在11區定居數十年，他說，七年前發起義警團，多年來號召許多年輕一輩的華裔 為社區治安奉獻時間、金錢與精力，在這個過程中，他深刻體認治安問題將影響華社多個層面的發展與治安息息相關，無論經濟、商業或一般生活，一旦公共安全欠佳，就很難吸引消費者、住民留住腳步。

曾偉民(右三)承諾如當選將大力改革治安。(特派員黃惠玲／攝影)

曾偉民與其競選團隊，日前走訪華埠，並向100多位長者送上保暖帽及餅乾等食物，曾偉民除介紹自己的主要政見外，更呼籲有選舉資格者一定要去投票 。

他也提到，當選後將仔細聆聽居民的心聲，並推廣民眾與警方合作、遇到任何事情養成報警習慣，並發揮守望相助精神。