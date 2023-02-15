伊州、芝加哥市去年額外補助 免列收入

假使你在2022年期間，曾經從伊利諾州或芝加哥 市收到不同項目的津貼，例如一次性的補助，到底需不需要列入所得而繳交聯邦稅？國稅局 (IRS)針對此疑義做出最新聲明表示，IRS不會對這些與公眾福利與救災紓困的款項提出質疑，這也表示這些收入不需要列入2022年稅表。

芝加哥市府去年曾推出「芝加哥彈性基金」(Chicago Resiliency Fund)，向符合申請條件者發出一次性500元的津貼，依照國稅局最新說明，這筆錢不需要列入去年所得，不需要繳付任何稅金。

同屬中西部的印第安納州，之前也在國稅局呼籲暫緩報稅 的名單，國稅局說，該州去年發放的退稅也不需要列入2022聯邦收入。印州許多州民去年都收到兩次退稅支票，一筆為125元，另一筆為200元，這兩筆自動退給納稅人的金額，主要是該州議員希望藉此協助州民緩和通貨膨脹的壓力。

在IRS釐清上述收入的申報疑慮後，也將進入今年的報稅旺季，北伊利諾州與芝加哥地區的優良商業局(BBB)特別提供六個選擇正確協助報稅者方法：

審查報稅人員的資格證書：

助理會計師、註冊會計師與稅務律師均可代表客戶向國稅局處理所有事務，其他編制人員可幫忙填表與基本事項，但如遇到國稅局審計時，這些報稅員就不能代表你。

對

太好的承諾要保持警惕：

假使報稅人員承諾會給你比其他報稅對手更多的退稅，納稅人就應有所警戒，許多這樣的情況，報稅人可能會採用不正當的手段。

從朋友、家人處尋求推薦：

找到可信賴報稅人員的最佳方法，就是問問身邊親人，然後再將這些名單，輸入BBB.org網站查詢，了解該報稅人員是否曾被投訴或存在其他問題。

考慮報稅者是否全年可聯繫：

一旦國稅局在你的稅表中發現錯誤，或要對你查稅時，你的報稅人士否可以幫助解決問題？而且他是否全年都能取得聯繫，並隨時為你解決審計或相關問題，而非僅限報稅季節。

事先詢問費用：

在同意接受任何服務前，先了解對方收費情形，詢問是否申報聯邦、州稅與地方稅會不會收額外費用，或有其他意想不到的費用。

如果不合適，就去找其他人申報：

如果報稅人員不能核實相關問題，且有客戶差評紀錄，應當機立斷離開，另找其他合適人選，更不要在同意進行任何服務前，就提供詳細個資給對方。