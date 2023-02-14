華埠高中第2場公開會議 2月16日舉行

芝加哥公立學校系統(CPS)宣布，將在16日晚間6時舉行第二場「近南區高中(Near South High School)網路公開會議，會中將同步提供中文翻譯，希望公眾踴躍參加，該次會議將聚焦討論新高中的學術重點。

CPS上月下旬曾舉辦過近南區高中(俗稱華埠 高中)的首場社區會議，CPS當時指出，該所高中將為社區高中而非菁英高中(selective enrollment)，預計招收1200名學生，招生 範圍包括華埠希利、興氏等九所小學，此外，儘管有建校異聲，但CPS說，到6月教育委員會(BOE)舉行最終投票 前，該計畫將繼續推進。

這次的會議的目的為討論新高中的學術重點，例如是否將以著重數學、科學、工程與藝術的STEAM學校為目標，此外也會確定下一步建校計畫的步驟。

儘管新高中現在的預定地距離華埠較遠，但華埠更好團結聯盟呼籲華社民眾多多參加該會議，聯盟主任陳本恩說，華埠社區仍未放棄爭取在華埠或華埠旁重新選址的可能，參與設計委員會並不表示支持在現址蓋學校，而是要確保華裔對新高中有發聲管道。

有意參加者，請至CPS官方網址報名：https://reurl.cc/RvdEvZ