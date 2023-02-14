我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

收入低仍須報稅 才可享「通膨紓困金」等加州福利

暫停逼遷令過期 金山灣區恐出現「驅逐海嘯」

華埠高中第2場公開會議 2月16日舉行

特派員黃惠玲／芝加哥報導

芝加哥公立學校系統(CPS)宣布，將在16日晚間6時舉行第二場「近南區高中(Near South High School)網路公開會議，會中將同步提供中文翻譯，希望公眾踴躍參加，該次會議將聚焦討論新高中的學術重點。

CPS上月下旬曾舉辦過近南區高中(俗稱華埠高中)的首場社區會議，CPS當時指出，該所高中將為社區高中而非菁英高中(selective enrollment)，預計招收1200名學生，招生範圍包括華埠希利、興氏等九所小學，此外，儘管有建校異聲，但CPS說，到6月教育委員會(BOE)舉行最終投票前，該計畫將繼續推進。

這次的會議的目的為討論新高中的學術重點，例如是否將以著重數學、科學、工程與藝術的STEAM學校為目標，此外也會確定下一步建校計畫的步驟。

儘管新高中現在的預定地距離華埠較遠，但華埠更好團結聯盟呼籲華社民眾多多參加該會議，聯盟主任陳本恩說，華埠社區仍未放棄爭取在華埠或華埠旁重新選址的可能，參與設計委員會並不表示支持在現址蓋學校，而是要確保華裔對新高中有發聲管道。

有意參加者，請至CPS官方網址報名：https://reurl.cc/RvdEvZ

華埠 招生 投票

上一則

北卡溫華中校春晚 華人齊聚慶新春

下一則

喬州高院裁決 反對建太空港公投成立

延伸閱讀

亂倒垃圾？金山華埠商戶疑收烏龍罰單

亂倒垃圾？金山華埠商戶疑收烏龍罰單
華埠新春大遊行 150個團體、100輛豪車、21輛花車、數萬人同樂

華埠新春大遊行 150個團體、100輛豪車、21輛花車、數萬人同樂
疫情普及網上購花 華人店主學當電商

疫情普及網上購花 華人店主學當電商
華埠新壁畫揭幕 盼新年注入愛與希望

華埠新壁畫揭幕 盼新年注入愛與希望
譚蓮娜、勵琪 向華埠商戶拜年送紅包

譚蓮娜、勵琪 向華埠商戶拜年送紅包
金山兔年花車巡遊成功 「2019年以來最好」

金山兔年花車巡遊成功 「2019年以來最好」

熱門新聞

將在Washington Avenue上開業的Benny Chows。（Berg Hospitality提供）

休士頓新開中餐館 有「貶低華裔」之嫌

2023-02-12 11:36
(取自推特)

淪為第三世界？德州停電超市丟食物 民眾瘋搶

2023-02-06 19:52
密西根州安娜堡被列為美國最宜居都市，主要是美食興旺、科技發達和密西根大學座落於此地。圖為該市占地69 畝、深受市民喜愛的蓋洛普公園。(Getty Images)

全美最適合居住都市 不在東岸 也不在西岸

2023-02-06 18:33
三名印度留學生在芝城80多街的沃爾瑪前遭搶劫，其中一人不幸中彈喪生。(google截圖)

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

2023-02-06 11:03
13日晚間據報槍手在校園濫射後，全副武裝的警察衝進密西根州大校舍。(美聯社)

密州大爆發校園槍擊 3死5傷 槍手自殺身亡

2023-02-14 00:49
包括小榆學區在內德州多個學區，討論一周上學四天可行性。（學區官網）

一周只上學四天 全美已1600所學校實施

2023-02-09 18:39

超人氣

更多 >
15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒

15樓拋下親生兒女被判死 重慶狠父連寫3封信求原諒
佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數

佛光山證實 星雲大師燒出舍利子 數量多到難以計數
「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」

「誰的氣球」打斷布林肯訪中？中方官員也「嚇一跳」
「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷

「我要去死」布魯克林亞裔男駕車連撞8人 2重傷
鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗

鎖定這些住宅…觀光客闖空門行竊 南加愈來愈猖獗