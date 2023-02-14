芝加哥華埠提前投票所 即起開放投票

芝選委會公共信息主任貝沃爾宣布，全市50個提前投票所即日起開放投票。(高潔／攝影)

芝加哥選舉委員會13日在市區超級投票 所宣布，即日起到28日，全市50個區的提前投票所開放選民投票，無論居住在任何區的選民，均可前往這些票所投票，其中華埠 附近的提前投票所，分別設於麥克關恩公園(McGuane Park, 2901 S. Poplar Ave.)、麥金利公園圖書館(McKinley Park Library，1915 W. 35th St.)。

芝選委會公共信息主任貝沃爾(Max Bever)指出，位於全市50個區的50處提前投票所的開放時間，為即日起到27日間周一到周五上午9時到下午6時，周六則從上午9時到下午5時，周日上午10時開到下午4時。

至於2月28日選舉日當天，50個提前投票所將從上午6時到下午7時，繼續開放給不分區選民投票。至於想在28日才去投票的選民，除了可自由前往提前投票站地點投票外，也可到住家附近投票，但務必先檢查自己被指定的投票所再前往，否則將無法投票。

28日當天11區設有多達23處投票站，其中包括華埠圖書館、興氏小學等，詳細地點可查詢選委會官網：chicagoelections.gov。

貝沃爾說，截至12日為止，已經有4000位選民完成提前投票；至於郵寄投票申請人數，到12日為止，已經有超過20萬人申請，且其中3萬8000張郵寄選票已寄返選委會，他提醒，到23日晚間5時為止，想要郵寄投票者均仍可送出申請。與2019年的芝市市級選舉同期相比，當時僅2452人完成提前投票，選委會收到選民寄回的郵寄投票也僅有615張。

選委會表示，所有的提前投票站都設有安全的郵寄選票投遞箱，要確保郵寄選票能在截止日前寄達，最安全便利的方式就是直接把票拿到這些投遞箱投遞。

選委會說，伊利諾州市級選舉的網上註冊選民 已經停止，想要註冊選民或更新地址、姓名者，可前往提前投票所辦理，選舉日當天全市上千投票站，也將提供選民當場註冊或更新姓名、地址信息的服務。