華中科技大學大芝加哥地區校友會、芝加哥安徽同鄉會成功舉辦共慶佳節，共敘友情，共溫鄉情兔年新春聯歡會

安徽同鄉會會長王亞勤（右）與來賓。

華中科技大學大芝加哥 地區校友會、芝加哥安徽同鄉會為了增進校友們、老鄉們和朋友們的友誼和親情交流，除夕日成功舉辦了兔年春節聯歡會，約百人齊聚一堂，互相祝福，傳承中華傳統，共慶兔年佳節，共敘友情，共溫鄉情， 溫馨熱烈，其樂融融： 紅梅迎雪放，玉兔踏春來！芝加哥安徽同鄉會會長王亞勤表示，新冠疫情肆虐三年了，我們終於又能重新聚會慶新春了！

華中科技大學大芝加哥地區校友會副會長邱夏、李紅衛會長、芝加哥安徽同鄉會王亞勤會長共同主持了這次活動。當天慶祝活動給現場所有參加活動的小朋友每人發一個紅包，祝願小朋友們傳承中華傳統、好好學習、天天向上！還舉辦了單身的男士和女士的鵲橋相親交流、 MAHA美亞心理健康 中心介紹心理健康早期評估和早期干預的重要性。邱夏主持了歌王爭霸、正話反說等游戲，芝加哥和統會傳統僑社部指導冼文昭先生身著蒙古族盛裝演唱歌曲“父親的草原， 母親的河"，李紅衛演唱了老電影《小街》的主題曲"媽媽留給我一首歌”，王亞勤主持抽獎和為每個參加聯歡會的人派發由味全公司贊助的新春禮品（綠茶和各種飲料）。

芝加哥市第11區區長（Alderwoman）李慧華出席了慶祝活動并致辭，向大家祝賀兔年吉祥，鼓勵年輕華人 參政議政，呼吁大家投票支持她競選連任。現場為她組織了捐款和積極支持她競選連任環節。杜佩奇縣（DuPage County）警察局長（Sheriff） James Mendrick也致辭給大家祝賀新年快樂，他告訴大家現在杜佩奇縣治安提高、吸毒海洛因的人在減少，他介紹了他管理監獄和其他安全職責。杜佩奇縣地區學校委員會副主席（DuPage County Regional Board of Schools Trustee - Vice President） Jeremy Wang 律師致辭給大家祝賀兔年快樂，鼓勵大家傳承中華傳統，積極參政議政。

香港華協會名譽會長、芝加哥和統會名譽會長朱慶龍，芝加哥和統會理事長、台灣大學芝加哥校友會前會長何筑笙教授，芝加哥華人藝術團團長、芝加哥和統會藝術團體部指導譚小敏博士，芝加哥華人藝術團理事長趙文迅博士，伊州兒童及家庭宜導辦公室主任湯信儀、上海交通大學芝加哥校友會前會長Shirley黃、Homeland Mortgage公司代表李云鵬等分別致辭恭祝大家兔年安康，現場還有MAHA美亞心理健康中心攤位宣傳業務，中華文化發展促進會贈送的各類書籍、中央電視台贈送的電視劇和高中學習的書籍供大家免費取用學習。芝加哥和統會傳統僑社部指導冼文昭先生身著蒙古族盛裝演唱歌曲“父親的草原， 母親的河"以及華中科技大學校友王川也即興獻唱，讓整個慶祝活動洋溢著喜慶氣氛！