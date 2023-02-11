芝城協勝公會 2023年春宴歡樂喜慶

芝城協勝公會2023年春宴嘉賓雲集，歡樂喜慶！

芝城 協勝公會2023年春節聯歡晚宴于日前在北華埠 富麗華大酒樓隆重舉行。晚宴嘉賓雲集，大家把酒言歡，互道新年祝福，唱卡拉OK，讓現場氣氛熱鬧喜慶！美洲協勝公會總理黃仕初、陳羨韶，美洲協勝公會元老團主席伍煥鵬，洪門致公堂元老陳耀陽、司徒健，監堂陳耀滿，顧問譚建國、馬森柱，主席陳偉堅、譚金賢，盟友全美安良工商會元老團主席伍健生，元老陳達偉，芝城安良主席伍換光、梅國彬，協勝公會紐約主席黎栢雄、梅健莊，臺北經濟文化辦事處處長姜森，華僑文教服務中心主任蔡季穎，僑委會前僑務委員長吳英毅，僑務委員林瑞源夫婦、徐曙明夫婦，48区长代表幕僚长Dan Luna 及僑團代表等貴賓出席了這個芝加哥南北華埠傳統僑社的首個春宴。春宴由芝城協勝公會協辦曾賢楝主持。

美洲協勝公會總理陳羨韶首先致辭歡迎嘉賓的蒞臨。陳羨韶總理代表協勝公會向來賓致以最誠摯的祝福。新的一年，新的開始，祝大家兔年萬事順意！陳羨韶聲稱，協勝有百多年歷史，分佈全美各大城市，協勝是一個愛國愛鄉的僑團，嚮往世界和平，崇尚自由平等，為僑社團結和諧作出貢獻。盟友芝城安良工商會會長伍煥光應邀致辭祝賀大家兔年萬事如意。伍煥光說：今日是協勝公會的大好日子，高朋滿座，這說明協勝公會會務昌盛繁榮，他讚揚協勝公會為僑社的安定繁榮作出的貢獻良多，也祝願協勝和安良盟誼永固。芝城中華會館主席伍健生在致辭時感謝協勝公會長期以來對中華工作的大力支持，以及對僑社的繁榮團結所作出的重大貢獻，期待未來能繼續給予支持。

出席當晚活動的嘉賓姜森處長、華僑文教中心主任蔡季颖、48区长代表幕僚长 Dan Luna 應邀分別致辭，并用廣東話祝福大家新年快樂！鴻兔大展！闔家幸福！他們也祝願協勝公會會務蒸蒸日上。芝城協勝公會主席林偉權致答謝辭感謝大家一直支持協勝公會，并祝福貴賓們新春快樂！接著，總理陳羨紹及兩位主席林偉權、陳年年率全體職員向在場嘉賓敬酒祝福大家身體健康，萬事如意！在接著的娛興節目時間里，芝城協勝公會主席林偉權、陳年年率婦女康樂組等會員們合唱歡樂年年、財神到祝大家新年快樂！陳羨韶總理也高歌一曲“忘盡心中情”，并與林偉權主席合唱“上海灘”，劉國新伉儷合唱“你莫走”，姜森處長、香港 會會長陳健明等嘉賓也紛紛受邀上台獻唱，將春宴的氣氛推向高潮，令現場氣氛歡樂喜慶！