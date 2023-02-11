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芝加哥第11區區長李慧華 獲主流媒體支持

本報芝加哥訊
芝加哥第11區區長李慧華獲主流媒體支持
芝加哥第11區區長李慧華獲主流媒體支持

芝加哥主流媒體–芝加哥論壇報日前公佈該報所支持的50個區區長候選人, 其中中國城所屬的第11區區長候選人是支持現任的李慧華 (Nicole Lee) , 論壇報表示, 李慧華在去年被萊特福特市長任命為接替帕特里克·戴利·唐信 (Patrick Daley Thompson) 的繼任者，唐信去年因逃稅和向聯邦銀行監管機構撒謊而被定罪，他是芝加哥前任市長理查德·戴利 (Richard M. Daley) 的侄子。

李惠華是芝加哥歷史上第一位華裔与亞裔市議員,也是第一位代表選區（包括布里奇波特和唐人街）的女性, 她是芝加哥李氏公所前任主席李雙振之女, 李雙振曾經擔任戴利市長的副幕僚長。

芝加哥論壇報在推薦李惠華時表示:”我們喜歡她對改善公共安全的承諾，正如她所說，“她努力致力於打擊長期以來恐嚇我們鄰居的團伙，同時解決“暴力的根源，方法是投資於歷史上被忽視的社區，並通過產生長期選擇受限於地區的工作和經濟機會。”

芝加哥論壇報說:”和我們一樣，她支持將紅線延伸至遠南區，這是一個長期項目，將大大有助於為該市的該地區創造交通公平。 李惠華的背景包括在美國聯合航空公司的工作，負責管理航空公司與慈善機構關係的主管，以及在 BP America 和 Premier Bank 的類似社會參與之經驗。

李惠華此次的對手包括了：律師史蒂夫迪米特羅Steve Dimitro，女商人埃爾維拉“維達”希門尼斯Elvira “Vida” Jimenez，高中公民教師弗羅伊蘭“弗洛伊”希門尼斯Froylan “Froy” Jimenez，代課教師安布里亞泰勒 Ambria Taylor，芝加哥警察教官安東尼西亞拉維諾 Anthony Ciaravino和芝加哥消防員唐納德唐(Don Don 曾) 。

 

芝加哥 警察 亞裔

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