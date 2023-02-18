香港百佳超市集團舉辦年會　董事長陳健明：感謝員工及各界支持

香港百佳超市集團舉辦年會，董事長陳健明（左上）感謝員工及各界支持！

香港 百佳超市集團2023年年會日前在芝加哥 中國城富麗華大酒樓隆重舉行，來自包括俄亥俄州、密歇根州及芝加哥地區的集團職員、全美各地食品批發公司代表及本地工商界精英共400多人出席年會。今年香港百佳超市集團的年會大手筆邀請到了亞洲郭富城模仿冠軍顏江宇登台獻唱。此外，會中有集團董事長陳健明向優秀員工頒發獎座，副董事長 Annie Chen 向優秀員工頒發紅包，以資鼓勵！董事長夫婦還向大家介紹集團最新任命的行政總裁（COO）其女兒 Julia Chen 和主管亞洲業務生意的大兒子Jackie Chen，他們分別發表感言，感謝大家對集團的貢獻，期待與全體同仁一起繼續努力。晚會由趙奇和 Color黃擔任主持人。

年會由港超醒獅隊拉開序幕。香港百佳超市集團董事長陳健明致辭時首先代表集團全體員工對各界嘉賓的蒞臨表示熱烈歡迎，他并感謝集團旗下全體員工為公司的發展所作出的貢獻。感謝一直默默支持的親朋，感謝各行各業的合作夥伴。陳健明表示，在疫情 的三年，集團全體同仁克服了重重困難，取得了輝煌成就，并因此造就了一個非常強大的團隊。踏入新的一年，他希望大家繼續懷著一股豪氣情壯志，萬向好運之年，相信會好運連連，全體同仁不忘初心，繼續努力，再創輝煌！副董事長 Annie Chen 也致辭感謝公司上下的團結合作，祝願大家身體健康，工作順利，萬事如意！

香港超市總經理 James 致辭表示，時隔三年，香港百佳超市年會重新回歸，是董事長希望以這種特殊的形式感恩員工及各界朋友在疫情期間的關心支持，使得集團業務不斷向前，成績斐然！特別是看到集團大家庭包括外州同事朋友齊聚一堂，感慨萬千！當自己站在講臺上代表公司的時候，他一種榮譽感和責任感，他為自己是這個大家庭的一員感到無比的自豪。James 聲稱，看著公司這八年的成長，就好像看著一個小孩的長大，他感謝全體同仁辛勤的付出，也感謝供貨商們以及各界朋友的信任和厚愛。新的一年，相信在董事長的領導下，集團業務一定會蒸蒸日上。

集團合作夥伴聯豐集團董事長倪舉凌應邀致辭表示，看到百佳集團年會高朋滿座，事業不斷發展，非常激動。未來，聯豐集團和香港百佳超市強強聯手，在華埠的太古商場即將動工，并將有更緊密的合作，越做越大，在美國各地開花結果，為提升華人生活的整體品質繼續努力。當晚由陳健明攜夫人、集團總經理James率各分店經理登台，向全體員工和來賓拜年，集團并為員工和各界來賓准備豐富的抽獎禮品。接著，亞洲郭富城模仿冠軍顏江宇登台獻唱，外貌酷似郭富城的顏江宇，無論唱功和舞姿，十足郭富城，陳健明董事長與嘉賓們一道登台為大家獻歌助興，再加上現場以董事長 Gary 哥為首的一班娛樂搞手，數度將現場氣氛推向高潮，Gary 哥還特別拿出了珍藏多年的吉他，現場彈唱，讓全場氣氛 High 翻天！