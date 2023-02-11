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伊州議員提案 禁因性別、郵編提漲車險

特派員黃惠玲／芝加哥報導
伊利諾州州眾議員古匝爾蒂(Will Guzzardi，左一)、州參議員瑟凡堤(Javier Cervantes，左二)提案禁止車險公司根據非駕駛因素調高保費。(州議會直播截頻)
伊利諾州州眾議員古匝爾蒂(Will Guzzardi，左一)、州參議員瑟凡堤(Javier Cervantes，左二)提案禁止車險公司根據非駕駛因素調高保費。(州議會直播截頻)

兩名代表芝加哥的伊利諾州州眾議員古匝爾蒂(Will Guzzardi)以及州參議員瑟凡堤(Javier Cervantes)表示，伊州提供車子保險的公司持續提高車保費率，且根據信用分數、居住郵遞區號以及性別等因素歧視駕駛 的做法必須停止，兩位議員說，全美已有48州對汽車保險公司的費率上漲進行監督，並禁止上述類型的歧視，而伊州不在其中。

州參議員瑟凡堤與州眾議員古匝爾蒂發起的眾議會HB 2203法案，希望能夠改變伊州車險的歧視存在。這項法案將授權伊州保險部門拒絕或修改保險費率上漲，並終止車險費用依據「非駕駛」因素而調整的措施。

根據指出，伊州新冠疫情爆發的第一年，該州汽車保險公司賺取了多達8.96億元的超額利潤，因當時民眾通勤大幅減少，各種事故或相關理賠成本下降，接著車保公司在2022年將保費提高，增加金額超過11億。

瑟凡堤在議會中表示，「我們根本沒有適當的方法來執行保險公司的問責制」，古匝爾蒂的一位男性選民最近剛做完變性手術，成為女兒身後隨著其駕照更新性別，他的車險保費立即被提高了20％，「這樣做在伊州竟然完全合法」，古匝爾蒂說。

法案2203將禁止保險公司根據種族、性別、工作、信用分數、教育水平、宗教與其他因素設定不同費率。古匝爾蒂表示，信用分數與居住地區信息，根本變成保險公司歧視貧窮司機的工具。

他提到，由「消費者報告」(Consumer Reports)的一項分析發現，一名優秀但信用差的駕駛所支付的年度車險費，要比一位信用好但有酒駕紀錄的司機多出將近1000元。

古匝爾蒂說，由此可見車險費用的高低「不是安全駕駛的問題」，而是收入高者支付更少費用，窮人反要多付錢的問題。

根據ProPublica在2017年的一項調查，與其他事故成本相似的地區比較，保險公司在大多數非裔聚居的郵遞區號收取的汽車保顯費率，足足高出了30%。

由15個消費者、社區與民權團體組成的伊州公平汽車保險費率聯盟(Illinois Coalition for Fair Car Insurance Rates)對HB 2203法案表示支持，該組織發言人斯卡爾(Abe Scarr)說，汽車保費上調應該像公用事業一樣，接受州府的審查。

他說，Allstate保險公司上個月就提交了一份伊州汽車保險費率調高計畫，總金額達6300萬元，此舉將使保戶每年多繳174元保費，調價的做法卻不受任何州府機構監管。

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