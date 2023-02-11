報稅季到 BBB籲防4大稅務詐騙 小心上當

BBB提醒民眾留意稅務詐騙。(pexels)

隨著2023年報稅 季節開始，芝加哥與北伊利諾州優良商業局(Better Business Bureau，BBB)10日警告，稅務騙子再度出籠，且其詐騙 方法日新月異，這些不法份子利用稅民對查稅或其他相關稅務申報的混淆與恐懼，假冒稅務局人員來電，或以簡訊、電子郵件，甚至偽造的信件，誘騙民眾上當。

優良商業局總裁伯納斯(Steve J. Bernas)說，無論是自己報稅或是委託會計師、專業報稅者申報所得稅，都有可能會遇到稅務騙子，常見的四種稅務詐騙模式包括：

●稅民身分盜竊(Tax Identity Theft)：騙子會使用你的社會安全號碼，以你的名義報稅並拿走退稅，至於這些個資從何而來？BBB指出，很多都是騙子通過詐欺性的報稅服務、數據外洩、駭客攻擊或網路釣魚詐騙等管道竊取而來。稅務身分盜竊的受害者，一般在實際申報稅表前，或在收到國稅局 信件之前，都不會意識到自己被詐騙。

●電子郵件釣魚詐騙(Email Phishing Scams)：這種類型的騙局是以看起來很像國稅局發來的電子郵件為幌子，通常郵件內會附上一個乍看會誤認為國稅局官方網站的連結。這些詐騙郵件，會要求你立即更新你的國稅局電子檔案，或是說你的稅收有問題，有時還會提到USA.org或真實IRS網站變造網址，騙子主要希望你撥打列在郵件中的假電話號碼，或者點擊郵件內的網頁連結，這樣他們就可以在你的電腦設備中下載惡意軟體，或截獲個人財務信息。

●冒充國稅局人員(IRS Impersonation Scams)：這類詐騙通常會自稱國稅局工作人員打給受害者，指稱欠稅並迫使以銀行借記卡(Debit card)或直接電匯支付積欠稅款，騙子還會威脅，如不即時付清，將收到罰款或被逮捕。

另一種模式是，騙子可能會說國稅局正在發放退稅，因此要求你提供個人信息，騙子甚至會拿出假的警徽號碼及名字，而民眾所接到的電話，往往也會顯示是來自華府國稅局的來電。詐騙份子有時還會通過電子郵件，來跟進詐騙電話，電郵中還會打上國稅局標誌，讓收件者信以為真。一般情況下，騙子都會試圖在短時間內迫使你盡快以電匯、借記卡或其他非傳統支付方式立刻付款，而這些往往是無法追蹤且拿不回退款的途徑。

國稅局網站警告，IRS對於逾期繳付的稅單，首次一定是透過傳統郵件寄到納稅人地址，永遠不會要求稅民馬上付款，也不會要求稅民只能使用某些類型的方式付稅。

●宛如幽靈或見不到真人的報稅者(Ghost or shady tax preparers)：這些騙子在報稅期間就會冒出來，他們通常會將報稅服務據點設在一處空置店面，然後向稅民承諾可以快速退稅或拿到大筆退稅。這些幽靈報稅者會替你填報納稅申報單，但當稅表要送出時，對方會要求你在稅表上填上自己名字，然而一旦稅表出了問題，納稅人再也找不到這些幽靈報稅者。