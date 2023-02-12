芝加哥華商經貿聯合會 舉辦2023新春元宵晚會

芝加哥 華商經貿聯合會於日前晚上八點在線上舉辦2023新春元宵晚會，由會長程秀鳳帶領芝加哥華商經貿聯合會全體同仁，向所有的長官與貴賓拜年拉開序幕。 當晚貴賓雲集， 逾一百三十多人線上參加，場面熱鬧非凡！

首先程會長恭賀大家新春開運，兔年行大運！闡述了芝加哥本會的歷史，成立於2016年，已有七年的歷史。世界華商經貿聯合會1993年3月在台北成立，至今已有33 年的歷史，由六大洲所組成，包括北美洲，中南美洲，歐洲，亞洲，大洋洲，以及非洲。她們強調芝加哥華商經貿聯合會（本會）是授權代表北美洲以及世界華商經貿總會。芝加哥分會配合世界華商經貿總會 2022年的新規定，名稱現更改為芝加哥華商經貿聯合會，Chicago Chinese traders federation , (CCTF)。舊的名字芝加哥華商經協會，已不再代表本會。

從經濟發展，中美交流，貿易機會，和世界性的溝通中可獲得優勢與商機。強化會員的 情誼，台商之力量，讓我們共同服務社區，立足生根！培育優秀的新一代！

我們不分彼此，同心協力，愛護這個聯合會。強調大家團結一心，展望新的一年會務蓬勃！最後她感謝來自全世界的長官及嘉賓的支持和鼓勵，也祝福所有線上的朋友富貴平安，萬事如意！

創會會長江玲珠，感謝世界各地的貴賓以及表演者的熱烈支持，並感謝吳毓苹及吳睦野榮譽總會長，當年四處奔走創立世界華商經貿聯合會以及芝加哥本會！

華僑文教中心 蔡季穎主任，恭賀大家鴻圖大展吉祥如意，很榮幸與芝加哥華商經貿的會員們歡度元宵。北美洲華商經貿聯合總會 郭競儒總會長，表示很高興參與第二代菁英的才藝表演，並祝大家新年快樂！世界華商經貿聯合總會 杜兆明總會長，感謝北美洲郭總會長扶持各地的分會，也感謝程秀鳳會長舉辦新春第一炮慶祝活動，並祝賀蔡季穎主任，榮調芝加哥文教中心主任！國際傑人會世界總會 吳毓苹總會長，期盼文教中心蔡主任給予芝加哥華商經貿支持與輔導，使其會務興隆！世界華商經貿聯合總會 吳睦野名譽總會長，壓軸致詞，分享多年來經營會務的寶貴經驗，對世界華商經貿組織必須有認同感，並強調品德與誠信為第一要素，其次才是學歷與專業技能，第一項的不足會發生損人利己，而第二項的不足卻是可以後天培養補足。他語重心長的強調，分會和世界組織貫聯性的重要，組織不要有兩舌，混淆視聽的情況，自種的因，也會自食其果！同時祝大家新的一年吉祥如意！

接下來，邱文隆教授介紹主講人張宏嘉博士，談“矽谷 創業的成功經驗！”之後有精彩的節目表演：第三代精英才藝表演,芭蕾 舞,“胡桃柑”吳亭慧；動人的旋律、小提琴家-鄭智仁；人生何處不相逢-周莉音歌后，美妙的歌聲；吉他的樂章，有如行雲流水-陳觀樂；打擊樂-張茂敏，掌聲響起來-江傳香，節目精彩，內容豐富，獲得滿場的掌聲！

摸彩活動有紅包，禮卷以及100份禮品，由表演者張茂敏奪魁獨得經濟文化辦事處處長獎。 程會長感謝所有會員朋友們的參與，共襄盛舉，晚會在一片歡樂的歌聲，掌聲中，圓滿結束 (程秀鳳供稿)。