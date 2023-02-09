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凜冬強震 馳援土耳其 慈濟啟動募款行動

特派員黃惠玲／芝加哥報導
土耳其當地酷寒，慈濟整理台灣內湖園區的庫存環保毛毯以空運寄到當地災區。(慈濟提供)
土耳其當地酷寒，慈濟整理台灣內湖園區的庫存環保毛毯以空運寄到當地災區。(慈濟提供)

慈濟芝加哥分會執行長謝濟介7日表示，為了幫助土耳其震災災民，全球慈濟志工已經展開急難救助行動，緊急調度了所有庫存的環保毛毯和民生物資，不計空運費用支出，希望能儘快把救援物資送入災區。慈濟即日起也發起為土耳其地震募心募愛行動，祈願各方大德齊獻大愛，助災民度過難關。

謝濟介說，土耳其當地時間2023年2月6日凌晨4時17分，在該國東南部「卡赫拉曼省」(Kahramanmaraş)靠近敘利亞邊境處，發生芮氏規模7.8的淺層地震，地震威力相當於130顆原子彈持續轟炸43秒，強度幾乎是台灣921地震的五倍。強震重創土國南部與敘利亞北部地區，數百公里外的以色列、黎巴嫩也清晰感受到地震發生。因建築物坍塌與嚴重受損和冬季嚴寒的情況，增加救援工作的難度，死亡人數仍在持續攀升中。

為了幫助災民，全球慈濟志工立即展開急難救助行動。台灣慈濟基金會得知由於當地氣候寒冷，許多倖存者搶購毛毯禦寒，緊急調度了所有庫存的環保毛毯和民生物資，不計空運費用支出，希望能儘快把救援物資送入災區。

土耳其當地的慈濟志工正聯繫當地各大連鎖通路採購「物資卡」，屆時將與援助物資同步發放，幫助災民可在地區超市採購食物和其他民生必需品。

包括芝加哥分會在內的美國慈濟，即日起也展開募心募愛行動，期待每個人伸出援手，齊助災民度過難關。

有意加入募心募愛行動者，可直接到慈濟官網捐款，網址：https://reurl.cc/10na0Y，或直接郵寄支票到慈濟芝加哥分會，地址：1430 Plainfield Rd., Darien, IL60561，支票抬頭：Tzu-Chi，支票下方標註「緊急救難土耳其」，如有其他疑問，可電洽蔡慈紹(630)963-6601或(216)798-1586。

地震 支票 芝加哥

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