伊州、印州、明州領取補貼者 暫緩報稅

中西部的伊州、明州、印州納稅人如去年領到退稅或補貼者，請暫緩申報稅表。(pexels)

國稅局 發出聲明表示，全美19州去年曾提供多種因應通貨膨脹的津貼或退稅 ，而這些是否要列入「應稅聯邦收入」仍未確定，因此國稅局建議有收到上述補貼或退稅的州民「暫緩報稅」，等國稅局本周就州政府發放款項做出指導意見，再根據指示行動。中西部地區有伊利諾州、印第安納州、明尼蘇達州在名單內。

根據國稅局的最新信息，伊州民眾去年如果有收到退稅的話，國稅局建議推遲提交納稅申報表，直到國稅局公布新的指示，提供這些退款的州，基本都未對這類補助或退稅沒有徵收州稅，全美稅務專業人士協會(National Association of tax Professionals)負責稅收內容與政府關係的主管歐薩本(Tom O'Saben)說，目前需要確定的是這些金額是否要繳交聯邦層面的稅金。

全美自雇業者協會(National Association for the Self-Employed)總裁霍爾(Keith Hall)說，在一些州，如在2022年收到退稅且列入標準扣除額者，就會被徵稅，但維吉尼亞州就明確規定，將退稅納入標準扣除額者，不會因為退稅而必須交稅，然而並非所有的州都發布了有關退稅的指導意見。

為何現在要推遲報稅？霍爾表示，如果納稅人想避免修改已經提交的報表，最好遵循國稅局的建議。

去年有收到退稅，但已經送交今年稅表 怎麼辦？國稅局建議暫時先不要提交修正的報稅表，假使你符合「收到去年退稅，但今年已交稅表」的情況，請等待國稅局發布進一步指示，再行修正稅表。

會受到影響的19州，包括阿拉斯加、加州、科羅拉多州、達拉瓦州、佛州、喬治亞州、夏威夷州、愛達荷州、伊州、印第安納州、緬因州、麻州、明尼蘇達州、新澤西州、新墨西哥州、俄勒岡州、羅德島州、南卡以及維吉尼亞州。

霍爾說，假使不確定自己去年是不是有收到退稅或補貼，建議諮詢報稅專家。