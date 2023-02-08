我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「一直以為免費」華人新冠檢測收千元帳單

NBA／破賈霸紀錄 詹姆斯登基聯盟史上得分王

疫後首場 芝加哥協勝公會揭開春宴序幕

特派員黃惠玲／芝加哥報導
協勝公會6日舉辦芝城疫情後第一場春宴，嘉賓出席踴躍。(特派員黃惠玲／攝影)
協勝公會6日舉辦芝城疫情後第一場春宴，嘉賓出席踴躍。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥協勝公會兔年春節聯歡宴會6日登場，這場活動也重啟因疫情停辦兩年的芝城僑社系列春宴，去年榮膺新一屆美洲協勝公會總理的芝加哥協勝前主席陳羨韶表示，協勝創會至今已有167年歷史，百年來堅持力行愛國愛鄉、服務僑社，新的一年也將繼續推動會務。

芝加哥協勝工會主席與職員獻唱。(特派員黃惠玲／攝影)
芝加哥協勝工會主席與職員獻唱。(特派員黃惠玲／攝影)

每年芝城僑社新春期間的盛事，無非就是由各傳統僑團舉半的系列春宴，協勝多年來都是首場春宴的主辦社團，因疫情停辦兩年的春宴，今年終於重新推出，200多位會員與嘉賓重聚北華埠富麗華餐廳，氣氛格外熱烈。

姜森(左)與劉國新(右)合唱「朋友」。(特派員黃惠玲／攝影)
姜森(左)與劉國新(右)合唱「朋友」。(特派員黃惠玲／攝影)

陳羨韶說，協勝與美國安良工商會、美國洪門致公堂等僑團一樣，都是愛國愛鄉的僑團，急僑社之急，扶居民之困，維護民主自由，伸張正義之師，新的一年也將密切合作落實宗旨。

美洲以及芝加哥協勝公會元老、主席及領導代表，舉杯向與會者送上新春祝福。(特派員黃...
美洲以及芝加哥協勝公會元老、主席及領導代表，舉杯向與會者送上新春祝福。(特派員黃惠玲／攝影)

當晚包括美洲協勝公會元老團主席伍煥鵬，還有元老陳耀揚、司徒健、黃有為、伍健生、陳達偉均出席了盛會，駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長姜森、副處長李唯誠、組長洪中明、副組長黃奕龍，還有芝加哥僑教中心主任蔡季穎、副主任黃士聰等也到場共襄盛舉。其他與會者還有僑務委員會前委員長吳英毅、華聯會主席吳灝、美中亞裔健康協會主任劉紅等。

協勝公會6日舉辦芝城疫情後第一場春宴，嘉賓出席踴躍。(特派員黃惠玲／攝影)
協勝公會6日舉辦芝城疫情後第一場春宴，嘉賓出席踴躍。(特派員黃惠玲／攝影)

協勝盟友芝加哥安良工商會會長伍換光、芝城中華會館主席伍健生等人，陸續上台向與會者祝賀新春。姜森應邀致詞時說，協勝與中華民國的創建有悠久淵源，協勝對僑社的貢獻更有目共睹，他代表中華民國政府與大家歡慶新年，駐芝台北經文處將與協勝繼續攜手，推動僑社繁榮與團結。

協勝及盟友僑團的主席夫人們。(特派員黃惠玲／攝影)
協勝及盟友僑團的主席夫人們。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥協勝主席林偉權、陳年年為晚宴盡心盡力，當晚協勝職員一起演唱了「歡樂年年」、「迎春花」，陳羨韶、劉國新、姜森、林偉權等人紛紛上台高歌，精彩演唱贏得滿堂喝彩。

芝加哥 芝城 中華民國

上一則

美史上第9高金額 7.54億勁球華盛頓州1人獨得

下一則

華聯單身火鍋派對 男女開心聯誼

延伸閱讀

「芝拉克」非虛構 郵編60624槍殺率高於美軍伊戰陣亡

「芝拉克」非虛構 郵編60624槍殺率高於美軍伊戰陣亡
芝加哥知名地標「豆子」紐約重現 新公共藝術品引爆爭議

芝加哥知名地標「豆子」紐約重現 新公共藝術品引爆爭議
芝Walmart前遭劫 3亞裔生1死1傷

芝Walmart前遭劫 3亞裔生1死1傷
人氣爆棚 芝元宵廟會上千民眾襄盛舉

人氣爆棚 芝元宵廟會上千民眾襄盛舉
芝台美商會迎兔年 聚焦促進經貿交流

芝台美商會迎兔年 聚焦促進經貿交流
芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

熱門新聞

佛州一名9歲女童在校車上被圍毆，周遭學生旁觀。（取材自Instagram影片）

佛州9歲女孩校車內遭痛毆影片曝光…無人阻止 司機、助理也不管

2023-02-03 00:16
36歲的劉麥可雖已入獄，仍一心想著報復前妻父母。(威爾郡警長辦公室)

威州華男獄中買兇 密謀2度殺害岳父母

2023-02-03 10:58
(取自推特)

淪為第三世界？德州停電超市丟食物 民眾瘋搶

2023-02-06 19:52
「智慧家電」經常成為駭客入侵的目標，連智慧檯燈都可能成為漏洞。（CBS）

許多人不自知「全都露」駭客入侵智慧家電看光光

2023-02-01 23:14
三名印度留學生在芝城80多街的沃爾瑪前遭搶劫，其中一人不幸中彈喪生。(google截圖)

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

2023-02-06 11:03
密西根州安娜堡被列為美國最宜居都市，主要是美食興旺、科技發達和密西根大學座落於此地。圖為該市占地69 畝、深受市民喜愛的蓋洛普公園。(Getty Images)

全美最適合居住都市 不在東岸 也不在西岸

2023-02-06 18:33

超人氣

更多 >
好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大

好市多2月新優惠商品上架 這5款省很大
紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產

紐時：美中關係緊張 多州欲禁中國公民及中企買房地產
這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示

這筆錢報不報？國稅局喊逾千萬人「暫緩報稅」等指示
王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結

王麗坤傳閃嫁富商 老公竟是詐騙犯…豪宅名車已遭凍結
紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑

紐時：氣球事件 引發對習近平領導力的質疑