疫後首場 芝加哥協勝公會揭開春宴序幕

協勝公會6日舉辦芝城疫情後第一場春宴，嘉賓出席踴躍。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 協勝公會兔年春節聯歡宴會6日登場，這場活動也重啟因疫情停辦兩年的芝城 僑社系列春宴，去年榮膺新一屆美洲協勝公會總理的芝加哥協勝前主席陳羨韶表示，協勝創會至今已有167年歷史，百年來堅持力行愛國愛鄉、服務僑社，新的一年也將繼續推動會務。

芝加哥協勝工會主席與職員獻唱。(特派員黃惠玲／攝影)

每年芝城僑社新春期間的盛事，無非就是由各傳統僑團舉半的系列春宴，協勝多年來都是首場春宴的主辦社團，因疫情停辦兩年的春宴，今年終於重新推出，200多位會員與嘉賓重聚北華埠富麗華餐廳，氣氛格外熱烈。

姜森(左)與劉國新(右)合唱「朋友」。(特派員黃惠玲／攝影)

陳羨韶說，協勝與美國安良工商會、美國洪門致公堂等僑團一樣，都是愛國愛鄉的僑團，急僑社之急，扶居民之困，維護民主自由，伸張正義之師，新的一年也將密切合作落實宗旨。

美洲以及芝加哥協勝公會元老、主席及領導代表，舉杯向與會者送上新春祝福。(特派員黃惠玲／攝影)

當晚包括美洲協勝公會元老團主席伍煥鵬，還有元老陳耀揚、司徒健、黃有為、伍健生、陳達偉均出席了盛會，駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長姜森、副處長李唯誠、組長洪中明、副組長黃奕龍，還有芝加哥僑教中心主任蔡季穎、副主任黃士聰等也到場共襄盛舉。其他與會者還有僑務委員會前委員長吳英毅、華聯會主席吳灝、美中亞裔健康協會主任劉紅等。

協勝公會6日舉辦芝城疫情後第一場春宴，嘉賓出席踴躍。(特派員黃惠玲／攝影)

協勝盟友芝加哥安良工商會會長伍換光、芝城中華會館主席伍健生等人，陸續上台向與會者祝賀新春。姜森應邀致詞時說，協勝與中華民國 的創建有悠久淵源，協勝對僑社的貢獻更有目共睹，他代表中華民國政府與大家歡慶新年，駐芝台北經文處將與協勝繼續攜手，推動僑社繁榮與團結。

協勝及盟友僑團的主席夫人們。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥協勝主席林偉權、陳年年為晚宴盡心盡力，當晚協勝職員一起演唱了「歡樂年年」、「迎春花」，陳羨韶、劉國新、姜森、林偉權等人紛紛上台高歌，精彩演唱贏得滿堂喝彩。