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驚… 芝城郵編60624槍殺率 高於伊拉克戰區

特派員黃惠玲／芝加哥報導
芝加哥槍枝暴力不斷，研究指出部分郵編區域的年輕男子遭槍擊致命的風險，比伊拉克陸軍戰鬥旅的士兵還高。(芝警局臉書)
芝加哥槍枝暴力不斷，研究指出部分郵編區域的年輕男子遭槍擊致命的風險，比伊拉克陸軍戰鬥旅的士兵還高。(芝警局臉書)

過去十多年來，暴力頻發的芝城，常被冠上如身處伊拉克戰場的「芝拉克」(Chiraq)一詞；一份最新研究指出，在芝加哥最暴力郵遞區號60624居住的18到29歲男性死於槍擊的風險，比在阿富汗戰爭中的美國士兵，或在伊拉克作戰的陸軍戰鬥旅(Army combat brigade)士兵的死亡率還高。

這份發表在醫學雜誌JAMA Network Open的研究報告，由布朗大學研究員暨前紐約市警察波佐(Brandon del Pozo)為主要作者，他與其他三位學者一起研究了芝加哥、費城、紐約、洛杉磯的暴力事件，結果發現「在芝加哥加菲爾德公園區(Garfield Park)的年輕人，每年都面臨這樣(宛如戰場)的風險，而且風險不斷累積」。

芝城郵編60624的範圍，西至西塞羅大道(Cicero Ave.)，北到芝加哥大道(Chicago Ave.)，東到侯曼大道(Homan Ave.)，南至羅斯福路(Roosevelt Road)，加菲爾德公園區剛好位於上述地域的中間。

研究發現，在上述區域內的18到29歲男性，於2021年與2022年間，每年平均每十萬人有1277名死於槍枝謀殺；而在伊拉克的作戰勁旅中的美國軍人，平均每十萬人有675名死亡。

即使研究人員將樣本擴大到芝城暴力案件排名前10％的郵遞區號，年輕男性仍然面臨比阿富汗與伊拉克美軍更大的死亡風險。

這項研究還調查了費城、紐約、洛杉磯，結果發現，費城最暴力的郵遞區號的年輕男性死亡風險，也超過現役美軍的戰鬥死亡風險，不過，費城的死亡率還是比芝加哥低，紐約與洛杉磯則沒有任何一區的死亡風險超過實際戰區。

波佐說，在他們所研究的城市中，發現絕大多數的年輕非裔與西語裔男性，都承受著槍枝死亡或受傷等宛如戰爭般的風險，這兩類族裔男性，占了芝城槍枝暴力受害者的96％。

研究指出，費城與芝加哥均面臨著兩大問題，那就是「更集中的族裔隔離」及「更集中的暴力」。

芝加哥2020年及2021年的年度謀殺數量，均接近歷史新高水平，暴力犯罪的防治也是本月底市長選舉的關注焦點。

波佐表示，加菲爾德公園區的年輕居民所面臨的困境，可說是有史以來最糟糕的情況，郵編60624地區的人均槍枝暴力發生率，比芝城最危險時期的70年代初及90年代初還要高。

波佐說，芝拉克其實是一種文化比喻，但很不幸的卻真實存在。

這份由美國國家衛生研究院(National Institutes of Health)資助的研究結果表明，城市衛生戰略應該優先考慮減少暴力，並採取了解、治療創傷的方法。

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