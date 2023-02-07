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芝Walmart前遭劫 3亞裔生1死1傷

特派員黃惠玲／芝加哥報導
三名印度留學生在芝城80多街的沃爾瑪前遭搶劫，其中一人不幸中彈喪生。(google截圖)
三名印度留學生在芝城80多街的沃爾瑪前遭搶劫，其中一人不幸中彈喪生。(google截圖)

三名不久前才從印度到芝加哥留學的國際學生，日前一起搭公車到芝南區85街附近沃爾瑪(Walmart)購物時，在店門口遭兩名持槍歹徒打劫，儘管三學生交出手機及身上所有現金，仍慘遭對方開槍攻擊，其中一名才剛到芝城10天的23歲學生不幸中彈身亡，還有一名胸部中槍送醫。

在這起致命槍擊案的唯一躲過一劫的學生高噶達(Lakshman Gogada，22歲)接受芝加哥論壇報訪問，描述當天恐怖經歷，高噶達說，上月22日他與另兩名室友南德普(Devasish Nandepu，23歲)、寇帕拉(Sai Charan Koppala，22歲)一起搭公車到8431 S. Stewart Ave.的沃爾瑪購買公寓要用的連網路由器(router)。

他們在87街公車站下車後相偕步行到沃爾瑪，就在離店門口約五步距離時，一輛起亞汽車急駛靠近他們停下，車內走出兩名持槍男子，其中一名持步槍，另一個拿著手槍，劫匪以槍指著三名學生，要求交出財物，三名學生依照指令將身上的手機及包括一張五元、一張一元的現金都交了出去，「劫匪最後只拿走現金，沒拿手機」。

雖然學生們都交出了財物，但其中持長步槍的劫匪竟然仍對著他們開槍，高噶達說，他一聽到槍聲立即趴下躲過一劫，但他的室友就沒有這麼幸運，23歲的南德普背部中彈，寇帕拉胸部中彈，兩人送醫後，南德普隔天不治，寇帕拉經過搶救目前恢復情況良好。

高噶達說，他去年12月8日抵達芝加哥，然後進入伊州理工學院(IIT)研究所攻讀碩士，另兩位室友則是州長州立大學(Governors State Univerisyt)研究所學生，死亡的南德普才開學一周，而他案發前10天才剛從印度飛到芝城。

目擊該起槍擊事件的33歲卡車司機弗盧諾伊(Kyle Flournoy)說，當時他車子停在沃爾瑪附近，自己正坐在卡車內休息，聽到槍聲轉過去看時，發現了五個看起來像高中生的孩子逃跑，隨後有一輛開著車門的黑色汽車猛踩油門、加速逃逸，然後有一名男子躺在地上。

警方隨後在現場發現三枚步槍彈殼，稍晚則在84街夾沃伯許街(Wabash St.)附近，發現引擎還在發動的作案車輛，不過，目前仍沒有人被逮捕。

在芝警局服務數十年的退休華警蔡立仁提醒，剛到芝加哥的留學生或短期停留的遊客，務必格外留意整個芝城的治安環境，尤其犯罪率高的南區，無論商店、旅館最好盡量避免前往，以免讓自己陷入險境。

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