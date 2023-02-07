搶劫偷竊頻發 芝9分局連發4警訊

芝加哥警局近日向九分局轄區連續發出多項社區警訊，其中包括「持槍搶劫」、「假工人、真搶劫」、「民宅偷竊」、「商戶竊盜」，由於這幾類案件的受害者不乏華人 ，九分局呼籲社區提高警覺。

九分局6日公布華埠 過去七天的治安事件紀錄，包括四宗偷竊案，三起汽車盜竊以及一宗入室偷竊。警局同時也發出四份警訊，提醒華社民眾留意。

在持槍搶劫部分，警方稱從1月28日至1月29日短短兩天不到，分別在一分局、二分局及九分局轄區，發生多達16起持槍搶劫案，其中包括華人聚居的Lowe街夾34街口，警方表示，嫌犯為兩到四名非裔男子，年齡在15到25歲間，穿著深色衣物、戴著滑雪 面罩。

搶嫌持槍在公眾街道向受害者要求交出財物，得逞後搭上接應車輛逃逸。

警方呼籲案發點附近住家、民眾提高警覺，隨時留意四周可疑人事物，如發現任何異常，應立即撥打911報案。

最近一起「假工人、真偷竊」案件發生在1月28日下午12時30分，地點在亞珠街2900號附近，有人喬裝修理工人要求入屋內檢查，在屋主開門分心同時，其同夥趁機入內搜刮財物，警方呼籲不要隨便替陌生人開門，且應確保家中門窗上鎖。

「民宅竊案」分別在1月22日、27日於南奧克利(S. Oakley)3200號附近、南席利街(S. Seeley)3500號附近。警方發出的商戶竊盜警訊，有兩名受害商家在1月23日均位於艾許蘭德大道(Ashland Ave.)4300號附近，1月29日則有西大道(S. Western)夾35街附近的另一處商家被偷。