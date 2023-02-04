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Hard Rock Casino 娛樂中心 舉辦盛大晚宴慶祝中國農歷新年

本報芝加哥訊
Hard Rock Casino 娛樂中心舉辦盛大晚宴慶祝農歷新年熱鬧喜慶.圖為主持人Host Ly Voong（右） 和 Ichun Storer 。
Hard Rock Casino 娛樂中心舉辦盛大晚宴慶祝農歷新年熱鬧喜慶.圖為主持人Host Ly Voong（右） 和 Ichun Storer 。

地址位于 5400 W. 29th Ave., Gary, IN 46406.印第安納州北部的 Hard Rock Casino 娛樂中心日前籍中國農曆新年在賭場娛樂大廳舉辦盛大晚宴招待亞裔貴賓，慶祝農歷新年。現場有醒獅助興，脫口秀以及魔術表演等娛樂活動。賭場總裁 Matt Schuffert 親臨現場向所有貴賓致新年的祝福，包括亞裔市場發展部總監 Jenny Moy 等賭場高層出席此次新年慶祝活動，并向貴賓們拜年，祝大家身體健康，橫財就手！賭場還為所有貴賓準備了豐盛佳餚答謝賓客一年以來的支持，整個賭場都洋溢著滿滿中國年的喜慶氣氛。慶祝活動由 Host Ly Voong 和 Ichun Storer 主持。

Hard Rock 娛樂中心擁有80多個桌面游戲，提供了玩家最親切的體驗。兩副牌的21點，目前為止芝加哥最佳的游戲規則。100倍的骰子臺并提供$25000美元的限額。獨特風格的百家樂區有26張桌子，包括各項熱門的旁注（龍），玩家可自己捉牌體驗更高層次的博彩經歷！高額區提供8張21點桌子限額為$25000美元，輪盤提供每個號碼可投注高達 $1000美元。還有牌九、體育博彩和1400角子老虎機等，堪稱六星級的博彩娛樂設施。Hard Rock 从精致的餐饮到精彩多元的娛樂項目都為賓客量身訂做！

而賭場內的中餐廳 YouYu Noodle Bar 及百家樂廳大紅燈籠高高掛起，布置喜慶，呈現濃濃的中國年味。Hard Rock 美食多多，由知名總廚（Chef Chung)伍永聰大廚師主理，每天從中午12點開始至凌晨2點為大家提供令人唾涎的各種新鮮亞洲風味美食，包括燒賣、小籠包、紅油炒手、中式炸蝦春卷和越南春卷等精美點心，還有官保雞、椒鹽蝦、黑椒牛肉、王子菇玉子豆腐以及粵港式粉、麵及各式炒飯，包括越南粉、星洲炒米、泰式的栢泰、肉類湯面食（辣臺式牛肉麵、牛腩麵、火鴨麵、叉燒麵和云呑麵）等，除中餐廳外，該中心還有多家美食餐廳包括 Hard Rock Cafe,高档牛排屋，意大利 Constant Grind Coffee，三明治西點，滿足賓客不同口味的需求。Hard Rock 娛樂中心有得玩有得吃，是您休閑娛樂的好去處！

賭場總裁 Matt Schuffert （左一）、亞裔市場發展部總監 Jenny...
賭場總裁 Matt Schuffert （左一）、亞裔市場發展部總監 Jenny Moy （左三）等賭場高層出席新年慶祝活動，并向貴賓們拜年，祝大家身體健康，橫財就手！
Hard Rock Casino 娛樂中心舉辦盛大晚宴慶祝農歷新年熱鬧喜慶.
Hard Rock Casino 娛樂中心舉辦盛大晚宴慶祝農歷新年熱鬧喜慶.
Hard Rock Casino 娛樂中心舉辦盛大晚宴慶祝農歷新年熱鬧喜慶.圖為...
Hard Rock Casino 娛樂中心舉辦盛大晚宴慶祝農歷新年熱鬧喜慶.圖為雜技表演。
Hard Rock Casino 娛樂中心舉辦盛大晚宴慶祝農歷新年熱鬧喜慶場面。
Hard Rock Casino 娛樂中心舉辦盛大晚宴慶祝農歷新年熱鬧喜慶場面。
Hard Rock Casino 娛樂中心舉辦盛大晚宴慶祝農歷新年熱鬧喜慶.
Hard Rock Casino 娛樂中心舉辦盛大晚宴慶祝農歷新年熱鬧喜慶.
Hard Rock Casino 娛樂中心舉辦盛大晚宴慶祝農歷新年熱鬧喜慶.圖為...
Hard Rock Casino 娛樂中心舉辦盛大晚宴慶祝農歷新年熱鬧喜慶.圖為雜技表演。
賭場總裁 Matt Schuffert 親臨現場向所有貴賓致新年的祝福！
賭場總裁 Matt Schuffert 親臨現場向所有貴賓致新年的祝福！

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