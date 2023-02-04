農曆新年快樂：U.S. Bank與您一起歡慶兔年。

1月22日，全球估計將有15億人慶祝農曆新年，這是一個迎來幸運和繁榮的時刻。農曆新年依據的是農曆時節，最初是一個樂享盛宴、祭拜家人、神靈和祖先的日子。新年通常從1月底之間的第一個新月開始，跨越農曆正月的前15天，直到滿月到來。

農曆中的每一年都由12生肖中的一種動物代表。這些動物包括在沿著太陽在宇宙中穿行路徑上的12個宮位或“生肖圖”的循環之中。今年是兔年，上一次兔年是在 2011 年。兔的生肖圖在中國文化中是長壽、和平與繁榮的象徵。

大洛杉磯 市場負責人 Hamed Tavajohi 表示：“農曆新年是反思和感恩我們全年所經歷的繁榮富足的時刻”。“U.S. Bank 全美銀行將以多種方式與我們的社區一起慶祝兔年，包括幾年來首次贊助現場活動，例如Asian American Expo。此外，在我們的分行内將提供免費紅包，或者您也可以在線上下載數字版本。

我們期待與我們的客戶和社區一起舉辦一場有趣的節日慶典。”

U.S. Bank 全美銀行將與我們生活和工作的所在社區共同慶祝農曆新年。今年，U.S. Bank 全美銀行再次推出 U.S. Bank 農曆新年紅包和日曆，1在指定的全美銀行分行分送，送完即止。同時提供數字壁紙設計，可用於移動設備、平板電腦和台式機，網址為usbank.com/lunarnewyear（英文）。

U.S. Bank 全美銀行簡介，截至 2022 年 9 月 30 日，U.S. Bancorp 擁有約 70,000 名員工和 6,010 億美元的資產，為U.S. Bank National Association母公司。公司總部位於明尼亞波利斯，以各種多元化的業務方式，為地方、全美、全球數以百萬位的客戶提供服務，包括：個人與商業銀行業務；支付服務；公司與商業銀行業務；財富管理及投資 服務。本公司在數字創新、社會責任和客戶服務等方面的做法備受認可，包括被評為 2022 年全球最具商業道德企業之一以及《財富》雜誌最受尊敬的超區域銀行。請造訪 usbank.com/about（英文）瞭解更多資訊。

1.某些服務可能僅以英文提供。Zelle® 和 Zelle® 相關標誌由 Early Warning Services, LLC 全資擁有，此處根據授權許可使用。 2.甜甜圈優惠僅限每位顧客一份，送完即止。U.S. Bank 全美銀行不對第三方的產品、服務或性能負責，也不為其提供擔保。Member FDIC。

U.S. Bank 全美銀行還有六家面向華裔的“旗艦”分行，分行的設計和關注點都是專門針對美國華人社群 量身定制的。這些分行包括：

Factoria (4040 Factoria Blvd. SE, Bellevue, WA)

Chinatown Square (2131 S. China Place, Chicago, IL)

Chinatown (1435 Stockton St., San Francisco, CA)

Arcadia Baldwin Ave. (1400 S. Baldwin Ave., Arcadia, CA)

Alhambra Albertsons（2400 W. Commonwealth Ave., Alhambra, CA）

City of Industry (17501 Colima Rd., Suite A, City of Industry, CA)