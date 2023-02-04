母屍藏家中冰櫃2年 芝女瞞死訊被控罪

69歲的布拉切爾(左)刻意隱瞞母親米契爾斯基(右)死訊，還將其屍體放在家中冰櫃兩年。(警方提供)

日前芝城西北郊警方在一棟民宅屋內冰櫃發現一具女屍，經查死者為96歲的米契爾斯基(Regina Michalski)，伊州庫克郡檢察官 2日在法庭上表示，該屍體是米契爾斯基69歲女兒布拉切爾(Eva Bratcher)兩年前放入冰櫃，但她卻刻意隱瞞未告訴任何人母親死訊。

該案2日舉行了保釋聽證，法官凱利(David Kelly)裁定布拉切爾保釋金20萬，這也意味著她必須支付兩萬元才能釋放候審。助理檢察官佩卡拉(Mike Pekara)說，布拉切爾被控隱瞞死亡、移動屍體以及持有假身分證等罪。

檢警發現她在一份家庭日記中標註，她96歲的母親是在2021年3月4日下午2時左右去世。佩卡拉說，一周後，布拉切爾購入一個新冰櫃，然後放進母親的屍體。調查人員也找到了她買冰箱的收據，佩卡拉說，被告接著把裝有屍體的冰櫃搬到車庫，直到今年1月30日被警察 發現。

凱利在法庭上表示，把年長家人放到家裡的冰櫃，非常非常令人不安，更是一種「非常不尊重」的遺體處理方式。

佩卡拉表示，布拉切爾是出生於波蘭的美國退伍陸軍，她還持有一張假身分證，證件上貼著自己的照片，但卻顯示已過世母親的名字。

布拉切爾的律師說，布拉切爾領著軍隊的退休福利 ，同時也領有社安福利，此外，她還負責管理與母親同住、屬於母親名下位於West Melrose St.上的公寓，其中有兩單位都在出租。

警察是在進行一般安全檢查時，意外發現了冰櫃內的屍體。

鄰居們表示，他們已經好幾年沒有見到米契爾斯基了，60歲的亞內茲(Martha Yanez)多年來一直住在這家人隔壁，她表示，布拉切爾從未邀請去她家，「她不讓我進去，不想有任何訪客」，二樓的租客形容布拉切爾「非常好，但有點奇怪」。