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芝加哥市長候選人Wilson 舉辦華埠選民見面會尋求支持

本報芝加哥訊
芝加哥市長候選人 Wilson 華埠選民見面會支持者眾。
芝加哥市長候選人 Wilson 華埠選民見面會支持者眾。

芝加哥市長候選人、大慈善家 DR. Willie Wilson 日前在芝加哥南華埠萬濠酒樓舉辦選民見面會，尋求華埠選民支持！芝加哥華埠社區的社會賢達、社團領袖及民眾百多人出席支持。Dr. Wilson 是一位成功的商人，他經營多家麥當勞餐廳，還有經營醫療用品公司以及電視娛樂事業。他聲稱，他長期與中國做生意，每年的貿易額高達兩億美元。他樂善好施，取這于民用之于民，他關心民眾疾苦，多次贊助有需要的低收入者免費加油作補貼，還贊助免費食物，讓很多人受惠！

DR. Willie Wilson的競選政綱有三個核心，主要是加強治安，不加稅，多做貿易、搞活經濟，讓市民安居樂業。此外，Dr. Wilson堅決反對暴力犯罪。他表示，他的一個兒子死於槍擊犯罪，所以他和我們唐人街的居民對暴力犯罪感同身受。作為企業家，Dr. Wilson 也是強烈反對芝加哥多年來一貫的”萬稅”市政，強調他做市長絕不會漲房地產稅。這次見面會是由 Dr. Wilson 的華人合伙人夫婦協助舉辦，現場互動非常成功，氣氛熱烈。DR. Willie Wilson 呼吁大家選擇#4號，支持他成為芝加哥市長。

芝加哥 華埠 暴力犯罪

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