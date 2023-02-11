中美總商會舉辦第26屆慶祝新年聯歡晚會

中美總商會成功舉辦第26屆慶祝新年聯歡晚會.

中美總商會（United States of America-China Chamber of Commerce）日前在芝加哥 中國城舉辦第 26 屆年度新年晚會和慶祝兔年新春聯歡晚會。中美總商會會長任劍浩(Siva Yam)、駐芝加哥中國領事館商務領事路蘭平和范怡然副領事、董事會成員等多族裔的商界、金融界和法律界知名人士共60多人出席聯歡晚會。任劍浩首先致辭向與會者祝賀新春，接著介紹一直大力支持中美總商會的董事會成員以及最新加盟的董事會新成員。他聲稱，中美總商會由原來的不謀利機構現改革為全面式的商業機構，未來將繼續協助中美企業、專業人士和有志之士更好地了解兩國的商務環境和文化傳統，致力於發展中美貿易和投資 活動。他感謝各界多年來的支持，并希望大家一如既往的與我們共同一起成長，共創商機。

中美總商會是30年前由前總統老布什哥哥創辦。30年來，為中美企業、專業人士、政府部門及社團提供很多服務，主要通過貿易和雙邊投資，并增進兩國人民之間友好往來。2023年，中美總商會將全面改革，由非營利機構轉變為全面商業模式，提供各方面的服務，擴大社交網絡，主要是商業社交平臺、金融和貿易方面。同時，2023年新加盟的實力雄厚的商會新董事，將為中美總商會未來的工作發展如虎添翼，“兔飛猛進”。適逢當天芝加哥市長候選人 Wilson 華埠 選民見面會也在同一家餐館舉行，DR. Willie Wilson也與出席商會董事及嘉賓一一握手互動，場面氣氛熱烈！

歡迎聯繫中美總商會，地址：19 South La Salle Street, Suite 601, Chicago, IL 60603，電話：312-368-9911（主營），312-368-9030（直線），傳真：312-368-9922。關於中美總商會更多信息，敬請瀏覽 www.usccc.org.電子郵件：[email protected]