芝加哥11區區長論壇 7候選人華埠談政見

席拉威諾(由左至右)、安布里亞、威達.吉莫內茲、李惠華、佛洛蘭德.吉莫內茲、德密特洛、曾偉民共七位11區區長候選人出席了論壇。(特派員黃惠玲／攝影)

華埠 更好團結聯盟日前在培德中心舉行芝加哥11區區長候選人論壇，七名參選人針對華埠高度關注的治安惡化、近南區高中(俗稱華埠高中)以及房地產 稅飆漲等議題發表政見，聯盟更呼籲所有在「芝城首個亞裔多數選區」的11區華裔選民，務必參與投票彰顯政治力量，維護相關權益。

芝加哥區長選舉日為2月28日，但目前市區已經推出兩處提前投票所開放選民投票，參選這屆11區區長的候選人，包括兩位華裔，一位是現任區長李惠華，她去年由市長萊特福特挑出繼任前區長唐信；另一位華裔參選人為曾偉民(Don Don)，他現為芝加哥消防隊員，也是華埠治安互助隊共同發起人。

其他五位候選人，包括資深警察 席拉威諾(Anthony Ciaravino)、律所負責人德密特洛(Steven Demitro)、經常參與社區活動的威達.吉莫內茲(Elvira "Vida" Jimenez)、芝市公立瓊斯大學預科高中教師佛洛蘭德.吉莫內茲(Froyland Jimenez)、芝加哥公立初中教師安布里亞(Ambria Taylor)。

七位候選人依主辦方安排回應議題的發言順序，提出如下 ：

●如何解決犯罪與治安問題

─佛洛蘭德.吉莫內茲：公共安全問責制應該是全面的問責制，不僅限於警務，庫克郡伊州檢察官也必須起訴暴力犯罪者，而且不應輕易釋放對社區具危險者。

─德密特洛：華埠一帶搶劫竊盜高居全市之冠，他將確保警察回歸社區巡邏，鼓勵社區互動增進理解。

─曾偉民：七年前他創立了華埠治安互助隊，也因此參與無數的華埠犯罪防範、巡邏、監視以及協助受害者等義務工作，未來除從基層繼續強化社區守望相助外，也將加強教育撥打911報案。

─席拉威諾：社區永遠排在第一，建立警察與社區的信任，在各街道鄰里設立互助組織，直接與區長匯報治安現況，警察也將在社區找出治安死角與問題。

─安布里亞：芝市不能再繼續忽略心理健康問題、公共交通工具所帶來的治安問題，市府必須推動更全面的服務，將警察身上背負的重任減輕，例如強化心理健康照顧、教育。

─威達.吉莫內茲：如市府有60多億經費用在延伸紅線捷運，而且只畫出五個區作為補助該計畫的「增稅融資」(TIF)範圍，其中華埠也包括在內，她主張轉移該經費重新推出之前撤銷的21警分局，讓華埠有更充分警力。

─李惠華：治安犯罪為芝加哥全市的隱憂，並不僅限在11區發生，她說，單靠警力無法解決此問題，而是要所有人一起合作，包括有案必報，找出犯罪行為的根源。

●對於籌備中近南區高中的看法

七位候選人都一致支持該區需要有一所屬於自己的社區高中。不過，除了李惠華支持萊特福特提出的興建高中現址外，包括曾偉民、席拉威諾、安布里亞、佛洛蘭德.吉莫內茲、德密特洛等五位候選人都主張，應該更重視社區對於校址選擇的不同意見，重新考慮11區居民最想要的地點、學校學術方向、課程重點。

●如何舒緩華埠、橋港區等地區的房地產稅飆漲

─席拉威諾：每位居民辛苦賺得錢，應該是作為支持家庭生計的財源，尤其學費、物價持續上升，地稅以及可負擔住房的問題，必須由政府與公眾協商，提出最好的策略解決。

─安布里亞：目前重估後的房產價格，已經讓大部分民眾無法負擔得起房地產稅，她主張全面評估現行的地價評估方法，確保採取最公平的方式來訂出地稅，此外，應該讓符合豁免地稅資格者自動列入名單，保護屋主權益。

─威達.吉莫內茲：身為橋港區的長期居民，目睹越來越多的豪宅蓋在老舊小房子旁，間接帶動了該區的房地產稅飆升，這是不公平的做法，她將著重在公平稅賦方面改善。

─李惠華：房地產價格提高不可避免造成地稅增加，她將舉辦地稅上漲的相關教育與資訊講座，並與地產重估局合作舉辦地稅上訴說明，且確保每位可享有部分地稅豁免的屋主都不會錯過減免機會。她說，11區很多耆老屋主，應讓老人的房稅漲幅設置上限。

─佛洛蘭德.吉莫內茲：他說政府政策的錯誤，是造成民眾稅賦增長的一大原因，他以近日芝市通過的捷運紅線延長計畫為例，就是錯誤的決定，政府不應該每年自動調漲地稅，而應該每年都重新估算才對。

─德密特洛：不應該再調高房地產稅，市井小民根本無力負擔，因此政府應該另尋財源，而非密切仰賴房地產增值來對財庫揖注資金。