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方太（Fotile）抽油煙機新春大酬賓

本報芝加哥訊
北美開放式廚房，中式爆炒油煙吸光光，高大上的廚房，要配抽油煙機的奔馳、寶馬，方太 EMG9030 抽油煙機。
北美開放式廚房，中式爆炒油煙吸光光，高大上的廚房，要配抽油煙機的奔馳、寶馬，方太 EMG9030 抽油煙機。

地址位於500 W 18th St, Chicago IL 60616的 AM Center 建材城的方太廚房電器芝加哥地區總代理在新春之際，特別推出兔年新春大酬賓！眾多方太明星產品享受$50-$320現金優惠，凡購滿 $1000，再贈送精品炒鍋。本次活動即日起至2月28日截止。歡迎致電：312-265-1808 聯繫方太（Fotile）芝加哥地區總代理 AM Center建材城。

方太廚電，8200+項專利，72+項設計大獎，在全美擁有近300家經銷商，越來越被CNN，HGTV，Good Housekeeping，Forbes等權威媒體關注和認可。《福布斯》（Forbes）雜志評定，2022美國十佳油煙機品牌之一方太 Fotile，以其華人首選廚電品牌《福布斯》抽油煙機十大品牌，紐約曼哈頓米其林餐廳主廚 Marc Forgione 對方太抽油煙機的五星贊譽：“我在准備菜品時，不需要擔心任何油煙或異味。”方太 Fotile，是華人首選廚電品牌！

優惠產品包括：側吸式抽油煙機，美國專利，連續七年北美銷量冠軍。專為北美市場研發的方太抽油煙機及廚電產品，最適合華人家庭烹飪需求。方太側吸式抽油煙機，適合所有貼牆式爐竈！方太靈風系，小巧玲瓏，風量大不必音量大，適合公寓、聯排住宅等小廚房。方太頂吸式智能升降系列，則最適合環島廚房，高弔頂開放式廚房。方太，懂美國，更懂美國華人。

價格 $2,679，現金優惠 $320 的方太智能升降式（EMG9030），被稱為抽油煙機的奔馳、寶馬。 頂吸新科技，根據油煙大小，智能升降，自動匹配風量。直流變頻電機超強動力，獨特的環形吸口結搆，油煙吸光光！內置智能空氣管家系統，日常監測廚房空氣質量，自動吸排有害氣體，保護您和家人的健康。

價格 $1,699，現金優惠 $240 的可升降式 EMS9026，方太抽油煙機頂吸類又一精品，擁有革新蝶翼環吸技術與可升降蝶翼環吸板。吸油煙時環吸板下降，在油煙擴散前攏住油煙。98%的氣味降低率讓開放式廚房也能長久清新。

價格 $1,549，現金優惠 $200 的方太頂吸抽油煙機系列 EMS9018，智能識別油煙大小，自動調節風機轉速，自動調節環吸板位置。動力非凡DPS技術，吸力強勁噪音低，大范圍攏住油煙不擴散，還是圖書館級靜音。

還有多款抽油煙機 JQG 7501、JQG7502、JQG7505、JQG7505-W、JQG9006、JQG9006-W、UQG3002、UQS3001、GAS78307、GAG86309、GLS30502等及方太小魔盒（HYZK26-E2）之蒸烤烘炸台式一體機，也在促銷中。方太小魔盒外觀設計精美，全智能觸屏，小巧的機身卻有1Cu.ft.大容量。蒸、烤、烘、炸四大功能集一身，還有獨特加溼烤之功能，讓食物外焦里嫩，口感更有層次。

AM Center家居城已有鴻業門窗、海馬窗簾、夢百合床墊（MLily）、方太抽油煙機等十多家合作伙伴入駐。可為各界朋友、商家提供家居裝潢、商鋪裝修等的一站式購物平台，分別有門窗、床墊、窗簾、地板、櫥櫃、抽油煙機、燈具、室內設計等眾多知名行業品牌。AM Center家居城位於芝加哥中國城附近（18街& Canal西北角），近90/94,55高速，交通便捷，擁有大型免費停車場。

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