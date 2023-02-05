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劉昌明就任舊金山聯邦儲備銀行洛杉磯分行董事局　並當選舊金山聯邦住房貸款銀行的加州董事局董事

本報芝加哥訊
國泰萬通金控及國泰銀行總裁兼首席執行長劉昌明先生，獲舊金山聯邦儲備銀行委任為洛杉磯分行董事局董事以及獲舊金山聯邦住房貸款銀行選為加州董事局董事。
國泰萬通金控及國泰銀行總裁兼首席執行長劉昌明先生，獲舊金山聯邦儲備銀行委任為洛杉磯分行董事局董事以及獲舊金山聯邦住房貸款銀行選為加州董事局董事。

國泰萬通金控及國泰銀行總裁兼首席執行長劉昌明先生獲舊金山聯邦儲備銀行委任為洛杉磯分行董事局董事。另外，劉先生也獲舊金山聯邦住房貸款銀行選為加州董事局董事，任期為四年，為2023年1月1日至2026年12月31日止。

舊金山聯邦儲備銀行是美國中央銀行聯邦儲備銀行的第12聯邦儲備區，涵蓋西部九個州，包括阿拉斯加州、亞利桑那州、加州、夏威夷州、愛達荷州、內華達州、俄勒岡州、猶他州和華盛頓州，以及北馬裡亞納群島、美屬薩摩亞和關島。

舊金山聯邦住房貸款銀行是由成員金融機構共同擁有的批發銀行，旨在幫助亞利桑那州、加州和內華達州的貸款機構一起建立強大的社區，創造機會並改善生活。

劉先生表示：「對於這兩項任命，我既深感榮幸，也知責任重大。我將與舊金山聯邦儲備銀行和舊金山聯邦住房貸款銀行全體同仁通力合作，協助我們的區域創造機會，建立更強大社區。」

劉先生除了擔任國泰銀行及其控股公司國泰萬通金控的董事局成員，同時任職於以下組織的董事局，包括西部銀行家協會（Western Bankers Association）、加州大學洛杉磯分校安德森預測中心（UCLA Anderson Forecast）顧問委員會、美國癌症協會的「首席執行長合力抗癌

組織（American Cancer Society’s CEOs Against Cancer），以及山麓家庭服務組織（Foothill Family Service）。

國泰銀行是國泰萬通金控公司（那斯達克：CATY）的子公司。1962年，為支持洛杉磯日益壯大的華裔社區，國泰銀行應運而生。如今，我們在美國各地及香港設有超過60家分行，並在北京、上海和台北設有代表處。走過60載、再邁向未來，國泰銀行始終勇往直前、不斷超越，只為心懷夢想的您。請瀏覽cathaybank.com獲取更多訊息。美國聯邦存款保險公司（FDIC）保險範圍僅限於國泰銀行美國國內分行的存款帳戶。

舊金山 阿拉斯加州 貸款

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